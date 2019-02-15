NBA／退役後成為球隊老闆？詹皇：一定會去做

2019-02-15 09:19 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



洛杉磯湖人「一哥」詹姆斯（LeBron James）在接受《The Athletic》訪問時談到自己退役後想要成為一支NBA球隊老闆的計畫，對此他堅定的說：「在這件事上不存在著也許，我一定會去做。」

「我想成為自己的老闆，就像我很久以來做到的那樣。」談到自己想要擁有一支NBA球隊的原因時，詹姆斯透露非常堅定的決心。

當2015年與知名運動品牌Nike簽下一紙終身合約後，詹姆斯真正意識到今後很可能擁有一支NBA球隊。職業生涯至今，詹姆斯球場收入約為2.7億美元，場外眾多的代言收入則高達6億美元，不過詹姆斯表示，就算他結束球員生涯，他仍希望能夠活躍在籃球領域。

「我知道我身邊有一個傑出的團隊，他們可以幫助我去做任何事情。」詹姆斯說，「如果我想競選美國總統，我的團隊足以幫助我可能贏得大選，如果我決定要全力以赴投入其中的話，不過我並不考慮競選。」

他也被問到如果成為老闆後，遭遇球員發動變革的狀況，是否會讓詹姆斯感到頭痛？對此他回應，「一方面，我會照顧到雙方的利益，此外我明白自己必須營運一支球隊，如果我成為一支球隊的老闆，我的目標不只是為了爭奪總冠軍，還要考慮球迷、那座城市及參與各方的利益。」

而湖人總裁魔術強森（Magic Johnson）雖然不清楚詹姆斯想要成為NBA球隊老闆的計畫，但他相當支持，「喬丹（Michael Jordan）擔任黃蜂老闆很棒，也很特殊，但我們需要更多，LeBron將是聯盟中第二位由球員轉型為球隊老闆的絕佳人選，我們當然需要更多非裔美國人，他成為下一任老闆會很棒的，但當然是在他帶領湖人奪冠之後。」