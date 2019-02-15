NBA／相隔近一年重返賽場 湯瑪斯：不可思議的時刻

2019-02-15 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



因臀傷闊別賽場近一年，「小巨人」湯瑪斯（Isaiah Thomas）昨天終於復出，身披金塊球衣的首戰，他替補上陣13分鐘，繳出8分、2助攻，

球隊也靠著中鋒約柯奇（Nikola Jokic）在最後0.3秒的絕殺，驚險擊敗國王隊，收下2連勝。談到重返賽場，賽後他說：「很高興能夠重新踏上球場，對我而言這是一個不可思議的時刻。」

去年美國時間3月22日他身披湖人球衣與鵜鶘隊比賽後，湯瑪斯就再也沒有出賽紀錄，之後他再度接受臀部手術，成為自由球員後，在去年7月與金塊為簽下一紙1年200萬美元的合約，直到昨天才終於穿上金塊球衣登場亮相。

「對我而言這是一個漫長的過程。」賽後湯瑪斯説，「自從接受手術以來，我已經11個月沒有打比賽了，我要感謝上帝，很高興能夠重返賽場，在場上努力競爭，做我所熱愛的事情。對我而言這是一個不可思議的時刻，因為我經歷了很多事情。」

而他也談到自己在球隊中的定位，湯瑪斯說：「就是做我自己。」他透露當時金塊與自己簽約時，主帥馬龍（Michael Malone）就告訴他：「我希望你能夠做自己，無論是作為一位領袖還是籃球運動員，我不希望你改變自己。」

「因此我將努力找回我的比賽節奏，做回原來的自己，為了勝利而努力，幫助球隊在季後賽更進一步。」湯瑪斯說。