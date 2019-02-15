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NBA／昔日狀元郎加盟魔術 佛爾茲：努力與隊友一起進步

2019-02-15 08:13聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

昔日狀元郎佛爾茲（Markelle Fultz）在交易大限前被76人送往魔術，今天與黃蜂賽前，球隊為他舉辦加盟記者會，從得知交易時的心情，到克服傷病困擾的心路歷程，佛爾茲都侃侃而談，同時他也向魔術球迷喊話，每場比賽都將全力以赴，努力與隊友一起進步。

日前魔術趕在交易大限前30分鐘，「壓線」用西蒙斯（Jonathon Simmons）、2020年來自雷霆的前20順位保護首輪選秀權與一枚來自騎士次輪選秀權，換取2017年選秀狀元佛爾茲。

今天魔術為新援舉行加盟記者會，談到自己得知被交易的第一反應時，佛爾茲說：「當我知道被交易時，我當時非常興奮。首先我感謝了上帝，讓我獲得新的開始，這對我和家人來說都是非常棒的事情。」

身為昔日狀元郎，背負著眾家期待加入NBA，佛爾茲卻受到傷病困擾，新人球季因肩傷只出賽14場，本季復出19場又因為肩膀的問題進入傷兵名單，甚至還傳出他得了「易普症（Yips）」，導致他投球姿勢走樣，雖然球季走來並不順遂，佛爾茲並未因此喪失信心。

「我沒有，我曾經受過傷，並試圖帶傷上陣，但我從沒有喪失信心。」佛爾茲說，「我非常熱愛籃球比賽，付出了很大的努力才得以恢復到現在的水準，現在我只是努力去保持健康，我現在很好。」

最後，他也向所有魔術球迷喊話，「我所能向你們保證的是，你們得到了一位每天都會努力的年輕球員，他會激勵隊友們一起進步、愛隊友及球隊，每一次踏上球場都會全力以赴。」

魔術選秀76人
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