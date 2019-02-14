NBA／傳奇球星融冰 韋德、諾佬交換球衣

2019-02-14 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



韋德與諾維茨基今天除互相擁抱、聊天講笑話，賽後還互換球衣，讓2006年總冠軍賽的不愉快成真正的過去式。 美聯社 分享 facebook

十多年前結下的恩怨，隨著時間推移也漸漸消逝，熱火隊「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）和獨行俠隊球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）今天除互相擁抱、聊天講笑話，賽後還互換球衣，讓2006年總冠軍賽的不愉快成真正的過去式。

韋德早已宣告，本季結束就要高掛球鞋；諾維茨基雖沒明說退休計畫，但他已「高齡」40歲，球員身分也是倒數計時，NBA明星賽今年就以特別名額讓兩名傳奇球星加入盛會，表達對兩人的禮遇。

兩人2006年在總冠軍賽對決，當時的爭議哨音讓落敗的獨行俠怒氣難消，不過今天賽前，諾維茨基主動和韋德開玩笑，還拿13年前的對決當話題，兩人一笑泯恩仇。

這場比賽由獨行俠作東，代表韋德是球員生涯最後一次造訪美國航空中心，他出賽22分鐘貢獻22分，率隊以112：101帶走勝利；美國航空中心對韋德也有許多記憶，儘管他生涯從未效力過獨行俠，但除在06年率熱火在總冠軍賽擊敗獨行俠前身小牛隊，11年總冠軍賽再度和小牛碰頭，卻也在此嘗到落敗滋味。

兩名球隊指標球員，賽後互相交換球衣，韋德感性說：「我很感謝，這是個榮耀，謝謝你在我生涯做的一切。」

今年四處進行告別演出的韋德，已經和許多球員交換過球衣，但他認為和「德國坦克」這次的交換感覺最棒，「他會是名人堂成員，是個我絕對會尊敬的球員，所以我很感謝他沒拒絕我。」

諾維茨基則是開玩笑說，脫下球衣、只著束衣的感覺有點「赤裸」；今天出賽17分鐘、攻下12分的他也感性說，會好好保留韋德這件戰袍，儘管在06年後彼此關係有點緊張，但「閃電俠」是聯盟史上最棒的後衛之一，彼此也都是NBA大家族的一員，很高興球員生涯有彼此存在。

獨行俠球迷今天也熱情歡迎「閃電俠」，有上百人穿上韋德的3號球衣，比賽最後1分鐘甚至高喊「我們想要韋德」，熱火教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）讚說，兩名球星都有自己的歷史定位，都是「最後的贏家」。