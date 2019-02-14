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NBA／柯爾捍衛格林被逐出場 要聯盟給個解釋

2019-02-14 16:53聯合報 記者曾思儒╱即時報導

捍衛格林，勇士教頭柯爾被逐出場。 美聯社
捍衛格林，勇士教頭柯爾被逐出場。 美聯社
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明星賽前最後一場比賽，衛冕軍勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）卻被裁判吹出場，讓他喊要「聯盟給個解釋」。

勇士今天和拓荒者隊交手，比賽過程不時出現衝突畫面，先是勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）和諾基奇（Jusuf Nurkic）言語交鋒，第四節7分半時勇士射手湯普森（Klay Thompson）被吹進攻犯規後也和拓荒者柯林斯（Zach Collins）有言語衝突，雙方都領到技術犯規。

比賽最後3分54秒，勇士前鋒格林（Draymond Green）對柯林斯的犯規被裁判吹一級惡意犯規，這個判決成柯爾被吹出場的導火線；柯爾除了將戰術版丟到球場，還大喊表達對哨聲的不滿，連吞2次技術犯規遭驅逐出場。

格林除被吹惡意犯規，另也領到一次技術犯規，連同柯爾的2次技術犯規，讓拓荒者獲得一連串罰球機會；里拉德（Damian Lillard）先罰進3個技術犯規的罰球，柯林斯也完成2罰，5分進帳助拓荒者將差距拉大到115：103，最終就以129：107終結衛冕軍的5連勝。

格林賽後讚揚教頭，感謝他為自己挺身而出，「這真是太棒了，他很讚，我很享受這些。」

柯爾則表示，相信聯盟會給他們一個解釋，但他仍覺得格林的犯規只是比較嚴重的犯規，他反諷說：「我猜我可能錯了。」

勇士第四節僅拿12分，在卡珍斯（DeMarcus Cousins）、伊古達拉（Andre Iguodala）和李文斯頓（Shaun Livingston）休兵下中斷5連勝，但41勝16敗戰績仍是西區龍頭。

勇士柯爾格林
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