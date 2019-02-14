NBA／8歲就開始被批評 衛少：我才不管

2019-02-14 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



衛少對於流言蜚語一概不管，仍自在做自己。 美聯社 分享 facebook

2008年從NBA「出道」，雷霆隊球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）身邊的批評沒少過，但他仍自在做自己，對於流言蜚語一概不管，「這不會改變我的生活方式，也不會改變我的思維。」

「衛少」昨天才完成連10場比賽「大三元」的NBA新里程碑，以實際表現讓外界閉嘴；面對批評，他強調一點都不在意，「我有不可思議的家庭，很棒的朋友，很讚的生活和工作，賺到很多錢，我非常感激、感謝和謙遜，沒有讓自己陷入麻煩，沒有製造任何問題，我過得超級好，有最棒的生活，我無法再抱怨什麼。」

他提到，很多人都會討論自己，「他這樣說，她也說，很多人都在講，講我的投籃、傳球和運球，我不在意，每年都是這樣，他們要我做點什麼，這沒事，很好，我一直了解一件事，如果他們不討論你了，你就是有什麼沒做對。」

今年「衛少」又繳出平均大三元的驚人數據，還幫助隊友喬治（Paul George）打出足以問鼎年度MVP的身手，但投籃表現仍被作文章，像是三分球命中率是生涯新低的2成44。

對於這些批評，衛斯特布魯克幽默說，早從8歲開始打籃球，就很習慣聽到些酸言酸語，但他的中心思想就是「為何不？」，他就是喜歡用不同方向思考，這接批評也不會成為激勵他的動力。

「我不需要誰來激勵我，我自己就會驅使自己成為世界最佳。」衛少再次提到，不管人們對他是批評或讚揚，他的答案都是一樣，「就像你們知道的，我不會為任何人改變，我每晚都會做同樣的事，也會一直持續下去。」