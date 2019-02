NBA／金塊湯瑪斯復出8分 約柯奇補籃氣走國王

湯瑪斯復出首戰替補上陣13分鐘,投進2顆三分球,繳出8分、2助攻,其中投進第一球時獲得全場歡呼。 美聯社 分享 facebook

克服第二節中一度落後17分的劣勢,金塊隊今天在主場成功上演逆轉秀,靠著中鋒約柯奇(Nikola Jokic)在最後0.3秒的絕殺,還完成20分、18籃板、11助攻的「大三元」成績,率隊以120:118驚險擊敗國王隊,收下2連勝。

金塊今天迎回受臀傷所苦、離開賽場近一年的「小巨人」湯瑪斯(Isaiah Thomas),他今天替補上陣13分鐘,投進2顆三分球,繳出8分、2助攻成績,而在第三節還剩2分16秒時他出手命中三分球,也是此役首度有分數進帳,現場歡聲雷動,全場球迷替他歡呼。

