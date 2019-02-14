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NBA／金塊湯瑪斯復出8分 約柯奇補籃氣走國王

2019-02-14 13:39聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

湯瑪斯復出首戰替補上陣13分鐘，投進2顆三分球，繳出8分、2助攻，其中投進第一球...
湯瑪斯復出首戰替補上陣13分鐘，投進2顆三分球，繳出8分、2助攻，其中投進第一球時獲得全場歡呼。 美聯社
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克服第二節中一度落後17分的劣勢，金塊隊今天在主場成功上演逆轉秀，靠著中鋒約柯奇（Nikola Jokic）在最後0.3秒的絕殺，還完成20分、18籃板、11助攻的「大三元」成績，率隊以120：118驚險擊敗國王隊，收下2連勝。

金塊今天迎回受臀傷所苦、離開賽場近一年的「小巨人」湯瑪斯（Isaiah Thomas），他今天替補上陣13分鐘，投進2顆三分球，繳出8分、2助攻成績，而在第三節還剩2分16秒時他出手命中三分球，也是此役首度有分數進帳，現場歡聲雷動，全場球迷替他歡呼。

本季打出好成績的金塊，本季最後一次與國王交手，前兩次都由金塊收下勝利。此役國王來勢洶洶，首節打出41：30攻勢，第二節中更曾拉開比分一度取得17分領先，半場打完仍以69：58領先金塊。

易籃後金塊展開反撲，先打出一波18：8攻勢追至1分落後，傷癒復出的湯瑪斯也加入追分戰局，他在第三節最後2分多鐘投進2顆三分球，個人拿下8分，幫助球隊三節打完反倒取得2分領先。

決勝節雙方你來我往，終場前15.1秒雙方仍戰成平手，擁有最後一擊的金塊將機會交給今天表現最佳的約柯奇，雖然拋投不中，但他搶下關鍵進攻籃板再將球補進，國王希爾德（Buddy Hield）最後外線出手落空，最終金塊就以2分差驚險獲勝，本季3度對戰都拿下勝利。

金塊國王約柯奇
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