親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
HBL
綜合
路跑

康德用意志力治咳嗽？哲學家傳記為何會流行

卡在瑞士回不了家 婦砸12萬元坐頭等艙回台爆哭：我很害怕

運動筆記賽前情報／MIZUNO國際馬拉松 345列車配速計畫賽前情報／MIZUNO國際馬拉松 400列車配速計畫
健行筆記直上1600M！ 志佳陽大山1日單攻挑戰海外健行！去香港「大嶼鳳凰山」看日出
NBA林書豪加盟暴龍首記進球 (2月14日)今日五大好球 (2月13日)

NBA／睽違近一年重返賽場 湯瑪斯復出戰前東家

2019-02-14 09:34聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

湯瑪斯經過近一年的復健，終於要迎接身披金塊球衣的第一戰。 美聯社
湯瑪斯經過近一年的復健，終於要迎接身披金塊球衣的第一戰。 美聯社
分享

去年美國時間3月22日與鵜鶘隊比賽後，「小巨人」湯瑪斯（Isaiah Thomas）就再也沒有出賽紀錄，之後他再度接受臀部手術，經過近一年的復健，終於要迎接身披金塊球衣的第一戰，《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導指出，今天金塊與國王的比賽，湯瑪斯將要重返賽場。

湯瑪斯生涯前3個球季效力國王，之後轉戰塞爾蒂克、太陽，2015年再回鍋「綠衫軍」，後來轉戰騎士隊卻水土不服，只打了15場比賽後又被交易到湖人隊，並在湖人隊留下17場出賽，平均15.6分、5.0助攻的成績。

成為自由球員的湯瑪斯在去年7月與金塊為簽下一紙1年200萬美元的合約，經過這段時間的復健，湯瑪斯終於要在重回賽場上，對於即將復出他也難掩興奮情緒，在推特上寫下，「上帝是如此仁慈，我已經在這條道路上奔跑了許久，以後還要繼續跑下去，因為我離終點還很遠呢！」

儘管近年受到臀傷所苦，湯瑪斯並未因此失去信心，「我的目標是成為NBA歷史上最好的球員之一，所以這是故事的一部分，只要保持健康，我依然是聯盟裡最好的球員之一。」

「我將盡我所能地在籃球場上獲得上場時間，幫助球隊拿下比賽勝利並進入下一個級別。」湯瑪斯表示，雖然還沒有百分把康復，不過已經十分接近了，「我花了幾年時間才達到MVP的水準，所以我知道要回到那個水準是需要一段時間的。」

湯瑪斯金塊湖人
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

火箭補強未竟全功 交易不夠還要靠買斷市場

2019-02-14 07:00

NBA／宣布將加盟拓荒者 康特：盼助隊奪冠

2019-02-14 08:29

NBA／湯普森帶傷逆轉爵士 柯爾讚賞拚戰精神

2019-02-14 00:11

NBA／威廉森根本不是人 手指力量竟讓籃球變形

2019-02-13 19:07

NBA／明星周最忙碌球星 諾維茨基只想打三分鐘

2019-02-13 16:18

NBA／願與韋德一笑泯恩仇 諾佬透惺惺相惜之情

2019-02-13 15:46

NBA／明星賽回故鄉 柯瑞包下整區門票

2019-02-13 15:28

NBA／浪花兄弟末節發飆 勇士逆轉勝爵士

2019-02-13 15:03

NBA／今日戰績表 詹姆斯大三元無用湖人不敵老鷹

2019-02-13 14:41

NBA／艾德里奇包辦最後7分 馬刺險勝灰熊止4連敗

2019-02-13 14:22

NBA／痛批鵜鶘無心作戰 戴維斯：我們爛透了

2019-02-13 14:00

NBA／海瓦德關鍵三分彈 綠衫軍少厄文仍擒76人

2019-02-13 13:04

NBA／戴維斯荒腔走板 鵜鶘慘敗魔術30分

2019-02-13 13:00

NBA／湯神太猛！ 湯普森手指脫臼照灌籃

2019-02-13 12:41

NBA／詹皇大三元仍輸 老鷹球迷：布萊恩比你好

2019-02-13 12:01

NBA／詹姆斯狂撈27億 富比世：連5年聯盟最賺

2019-02-13 11:29

NBA／稱比爾「迷蹤步」合法 球員嘲諷裁判推特

2019-02-13 10:37

NBA／不再想復出 熱火昔日巨頭波許宣布退休

2019-02-13 10:23

NBA／小巨人復出！ 湯瑪斯迎穿金塊球衣首戰

2019-02-13 09:57

NBA／談衛少、哈登紀錄 喬丹：拿6冠難多了

2019-02-13 09:00

瘋狂三分球時代 威廉森真能成為好狀元？

2019-02-12 07:00

NBA／轉戰暴龍 小加索：唯一目標總冠軍

2019-02-10 19:07

NBA／衛少大三元追平張伯倫 喬治：停止批評他

2019-02-10 19:04

NBA／全明星周票未完售 球迷興致缺缺？

2019-02-10 18:18

NBA／綠衫軍內部傳雜音 莫里斯喊不好玩

2019-02-10 17:22

NBA／與父親的承諾 沃爾養傷期拚大學文憑

2019-02-10 16:40

NBA／哈登持續推進30分紀錄 火箭總管承諾不刮鬍子

2019-02-10 16:16

NBA／計畫面見球員穩定軍心 強森：我會抱抱他們

2019-02-10 16:02

NBA／明星賽選秀提前招兵？詹皇否認

2019-02-10 15:30

NBA／得分比較容易？ 唐西奇稱媒體斷章取義

2019-02-10 15:15

NBA／湖人球員人心惶惶 魔術強森費城現身安撫

2019-02-10 15:12

NBA／驚悚重摔幸無大礙 韋德推特自我解嘲

2019-02-10 13:58

NBA／戴維斯連2戰出賽 諾亞扮奇兵擒鵜鶘

2019-02-10 13:48

NBA／哈登、衛少紀錄之夜 喬治飆45分助雷霆勝

2019-02-10 12:32

NBA／小加索轉隊後替補上陣 暴龍退尼克收4連勝

2019-02-10 12:14

NBA／厄文傷退 快艇28分落後逆轉綠衫軍

2019-02-10 12:10

NBA／今日戰績表 火箭哈登連29場逾30分卻不敵雷霆

2019-02-10 12:07

NBA／現身杜克賽事引關注 詹皇不吝稱讚威廉森

2019-02-10 10:32

NBA／共襄盛舉夏洛特明星賽 艾倫將參與本屆名人賽

2019-02-10 10:08
看更多

熱門文章

NBA／林書豪半場4分2助攻 暴龍小幅落後巫師

2019-02-14 09:44

NBA／浪花兄弟末節發飆 勇士逆轉勝爵士

2019-02-13 15:03

NBA／痛批鵜鶘無心作戰 戴維斯：我們爛透了

2019-02-13 14:00

NBA／林書豪加盟 暴龍隊立馬要徵中文社群小編

2019-02-13 21:08

中職／頂新就是第5隊 吳志揚：大企業不會變卦

2019-02-13 11:55

NBA／願與韋德一笑泯恩仇 諾佬透惺惺相惜之情

2019-02-13 15:46

NBA／詹皇大三元仍輸 老鷹球迷：布萊恩比你好

2019-02-13 12:01

NBA／穿回17號 林書豪最快14日迎暴龍處女秀

2019-02-13 11:32

NBA／不再想復出 熱火昔日巨頭波許宣布退休

2019-02-13 10:23

NBA／明星賽回故鄉 柯瑞包下整區門票

2019-02-13 15:28

NBA／明星周最忙碌球星 諾維茨基只想打三分鐘

2019-02-13 16:18

NBA／湯神太猛！ 湯普森手指脫臼照灌籃

2019-02-13 12:41

NBA／威廉森根本不是人 手指力量竟讓籃球變形

2019-02-13 19:07

HBL／NBA球星挺籃球無疆界 松山馬建豪赴美參與

2019-02-13 13:35

NBA／詹姆斯狂撈27億 富比世：連5年聯盟最賺

2019-02-13 11:29

NBA／海瓦德關鍵三分彈 綠衫軍少厄文仍擒76人

2019-02-13 13:04

NBA／戴維斯荒腔走板 鵜鶘慘敗魔術30分

2019-02-13 13:00

NBA／林書豪轉投暴龍 美作家：球隊與個人雙贏

2019-02-13 21:25

NBA／林書豪加盟暴龍 多倫多華人沸騰

2019-02-14 00:12

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀霸工危機

2019-02-14 07:00

NBA／范弗利特將缺席5周 暴龍簽豪得付豪華稅

2019-02-14 08:07

NBA／艾德里奇包辦最後7分 馬刺險勝灰熊止4連敗

2019-02-13 14:22

中職／林益全身價未談定 1月先領最高薪80萬

2019-02-13 18:14

路跑／金門馬本周登場 高顏值配速員將是大亮點

2019-02-13 18:06

火箭補強未竟全功 交易不夠還要靠買斷市場

2019-02-14 07:00

12強／分組出爐 我與日、委、波同組較勁

2019-02-14 07:07

MLB／新教頭上任奧斯穆斯 天使谷底翻身？

2019-02-13 15:03

中職／新竹球場人氣不差 有本錢成為龍隊主場

2019-02-13 19:36

日職／松坂難再寫傳奇 新人氣怪物根尾昂接棒

2019-02-14 07:00

MLB／球員工會推國聯DH制 田中將大不買單

2019-02-13 16:21

NBA／宣布將加盟拓荒者 康特：盼助隊奪冠

2019-02-14 08:29

NBA／湯普森帶傷逆轉爵士 柯爾讚賞拚戰精神

2019-02-14 00:11

MLB／紅襪隊長扛整季有難度 備案點名林子偉

2019-02-14 08:08

日職／樂天來台戰猿隊 岸孝之、則本昂大先發

2019-02-13 15:28

中職／新竹球迷多 有望吸引味全龍

2019-02-14 00:02

U23世界盃／墨西哥再次主辦 12強分組凌晨揭曉

2019-02-13 20:08

MLB／水手上次晉季後賽 竟是鈴木一朗菜鳥年

2019-02-13 22:05

MLB／馬林魚不排斥假先發 陳偉殷出賽也適用

2019-02-14 08:15

NBA／今日戰績表 詹姆斯大三元無用湖人不敵老鷹

2019-02-13 14:41

日職／火腿新球季前兩戰 上澤直之、金子弌大先發

2019-02-13 18:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top