NBA／睽違近一年重返賽場 湯瑪斯復出戰前東家

2019-02-14 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



湯瑪斯經過近一年的復健，終於要迎接身披金塊球衣的第一戰。 美聯社 分享 facebook

去年美國時間3月22日與鵜鶘隊比賽後，「小巨人」湯瑪斯（Isaiah Thomas）就再也沒有出賽紀錄，之後他再度接受臀部手術，經過近一年的復健，終於要迎接身披金塊球衣的第一戰，《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導指出，今天金塊與國王的比賽，湯瑪斯將要重返賽場。

湯瑪斯生涯前3個球季效力國王，之後轉戰塞爾蒂克、太陽，2015年再回鍋「綠衫軍」，後來轉戰騎士隊卻水土不服，只打了15場比賽後又被交易到湖人隊，並在湖人隊留下17場出賽，平均15.6分、5.0助攻的成績。

成為自由球員的湯瑪斯在去年7月與金塊為簽下一紙1年200萬美元的合約，經過這段時間的復健，湯瑪斯終於要在重回賽場上，對於即將復出他也難掩興奮情緒，在推特上寫下，「上帝是如此仁慈，我已經在這條道路上奔跑了許久，以後還要繼續跑下去，因為我離終點還很遠呢！」

儘管近年受到臀傷所苦，湯瑪斯並未因此失去信心，「我的目標是成為NBA歷史上最好的球員之一，所以這是故事的一部分，只要保持健康，我依然是聯盟裡最好的球員之一。」

「我將盡我所能地在籃球場上獲得上場時間，幫助球隊拿下比賽勝利並進入下一個級別。」湯瑪斯表示，雖然還沒有百分把康復，不過已經十分接近了，「我花了幾年時間才達到MVP的水準，所以我知道要回到那個水準是需要一段時間的。」