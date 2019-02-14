火箭補強未竟全功 交易不夠還要靠買斷市場

盤點德州三強在這次二月七日交易截止前的收獲清單，印象中當然要屬獨行俠最亮眼，從尼克換來了波爾辛吉斯之後，預計將在下一季與超級新人唐西奇聯手開啟達拉斯的歐陸二代旋風。相較之下，馬刺幾乎沒有完成任何重大交易動作，本季至今的整體交易績效也因為大加索依舊留隊而被評為三隊之末。至於火箭則是態度積極，動作頻頻，人是換來了，但卻因為沒有徹底解決當下球隊戰力最大的罩門，而被視為質量平平。

獨行俠在季中球員交易大有斬獲，總教練卡萊爾(右二)與球隊老闆庫班(右一)都相當開心。 美聯社 分享 facebook

馬刺沒能成功在交易截止日前把大加索交易出去，目前傳出可能會以買斷合約收場。他的弟弟小加索早先被灰熊成功搾出最後一點交易價值送往暴龍，在林書豪確定與老鷹買斷合約之後，這兩人準備在多倫多展開新頁。光這麼看，就可以發現買斷市場已經成了交易截止後的熱門看點，而接下來的重頭戲就是看各隊如何在買斷市場裡繼續淘金，尤其是瞄準季後賽的球隊，他們的動作更為積極。對火箭來說，在季中交易沒有太大突破的情況下，火箭想繼續補強的管道，除了拉拔自家G聯盟球員之外，就只剩下爭取適合的買斷球員入隊。

暴龍搶先換到小加索(左)對球隊戰力大有幫助，再找來被老鷹買斷的林書豪，對季後賽競爭更有保障。 美聯社 分享 facebook

回顧火箭季前的重大交易事件簿，夏天在續約了保羅和卡佩拉之後，球隊的操作空間基本上已大幅受限於薪資上限和豪華稅，放掉了亞瑞查、巴阿穆鐵和安德森之後，陸續簽了安東尼、卡特威廉斯和伊尼斯，並換了奈特和克里斯進來。在新老闆接手之後，季前總經理莫雷已經想盡辦法在最大限度內變出各種戲法，不過三個無法控制的球員因素卡住了他變招的成效，不只沒能補上亞瑞查這個戰力大洞，也讓球隊暫時難以複製上一季獨佔排頭的驚人表現。這三個因素分別是球員的傷勢、磨合、和態度。

火箭目前的戰力還是很吃緊，日前在主場還輸給雷霆，球員交易截止後還需再想辦法補強。 美聯社 分享 facebook

保羅和卡佩拉的傷勢當然是目前拖住火箭例行賽戰績的主因，新入隊的伊尼斯績效不錯，但受傷打打停停，只好在二月交易丟包到七六人，奈特則是無法完全從前年的十字韌帶傷勢復原，加上他最後一年的大約，也得趕緊在二月交易出去減輕薪資壓力。而安東尼和卡特威廉斯因為無法和球隊磨合，打不出效用只能儘早殺出，中鋒克里斯則是因為場上攻守態度不佳，完全頂不上卡佩拉傷停的缺口，二月時也成了得出清的地雷股。想想莫雷居然用高薪的奈特和不好用的克里斯為底，成功地在三隊交易中帶回了薛姆波特，也算是夠不簡單的了。

能用兩個在陣中完全沒有發揮空間的球員換來薛姆波特(左)，火箭經理莫雷的操作算是相當不錯。 美聯社 分享 facebook

本季為止，火箭在買斷市場上的採購成效不差，去年十二月先簽了被太陽揮棄的小瑞佛斯，今年一月又簽了被籃網釋出的法瑞德。原本火箭能靠自家G聯盟球員進一步補強陣容，其中又以豪斯是最為出色的即戰力，在火箭體系也確實發揮良好，不過兩造雙方因為豪斯的雙向合約吵得不可開交，最後豪斯寧願回去G聯盟繼續蹲，也不願意接受火箭開的三年底薪保障合約。主要的原因是火箭不願意開這種先例，不然日後持有這種雙向合約的球員都吵不完了，加上火箭眼下已經有了薛姆波特和法瑞德，無論兩翼防守或中樞進攻都有補強，所以不急著處理豪斯的合約問題。

火箭很幸運地找到身手還在的法瑞德，讓卡佩拉缺賽的影響降到最低。 美聯社 分享 facebook

不過，火箭想要在西區的排名往上走，以現在的陣容來說還不夠有保障，而放眼買斷市場上的球員名單，目前有兩個待業的長人被放上檯面討論。第一個是大莫里斯，他在被巫師交易到鵜鶘之後被揮棄，而在醫生確定他的頸部傷勢無礙之後，本季場均11.5分及5.1籃板的他已經成了各家追逐的熱門人選，除了火箭之外，據說湖人和暴龍也對這名有外線能力的進攻前鋒有興趣。

第二個選項則是剛被尼克裁掉的康特，雖然他最近的新聞上的是國際政治版，擔心自己會被祖國的政治強人追殺，但在離開紐約之後，211公分的康特仍是場上可靠的內線高度。康特在尼克仍有場均14分及11籃板的表現，他的評價在離開雷霆之後就莫明奇妙的一路打折扣，或許這是因為在尼克體系及紐約媒體環境裏，想要保持既有水準或是往上提升都是件難事吧！火箭本季只要中鋒卡佩拉沒有出賽，球隊的籃板能力就大幅下滑，掉到聯盟第25名。對仰賴大量三分球取分，需要籃板創造更多第二波攻擊機會的火箭來說，有籃板力的康特還是被視為可以賭一把的季後賽選項。

被尼克裁掉的康特(右)有像恐佈份子嗎？他在禁區的威力是蠻恐怖的，值得火箭考慮。 美聯社 分享 facebook

總和來說，在哈登打出連30場超過30分的個人得分表現，以及復出的保羅逐漸找回狀態之後，擁有這種等級的黃金後場，只要他們健康，火箭要穩住季後賽席次不是問題，重要的還是如何避免去年西區決賽的窘境，並尋求往上搶進冠軍賽的可能。塔克今年拉上先發一直打不好，努內的老化和傷勢今年更嚴重，若是薛姆波特和法瑞德面對更強一級的季後賽對手時，無法確實補上兩翼和內線的攻守大洞，或是到了季後賽哈登或保羅爆發傷情，火箭的戰情發展絕對是立即墜毀。在手頭不寬裕的情況下，火箭能否搶得到成本相對較低的買斷市場球員，來為今年的季後賽多添保險分，接下來這幾天很快就會有結果。