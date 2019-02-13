NBA／明星周最忙碌球星 諾維茨基只想打三分鐘

2019-02-13 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



諾維茨基：「明星賽不多不少，讓我打3分鐘就好。」(設計對白) 美聯社 分享 facebook

儘管仍未宣布退役時間，不過達拉斯獨行俠明星前鋒諾維茨基（Dirk Nowitzki）卻在本季頻頻接受各界禮遇，甚至將成為夏洛特明星周最忙碌的球員之一，不但要執教新秀挑戰賽、參加三分球大賽，甚至還將成為史上第二位40歲以上還能參加全明星對抗賽的球員，讓他直言會好好珍惜這些「最後一次」。

夏洛特明星周相關活動將在台灣時間周六登場，其中獨行俠諾維茨基將在周六執掌新秀挑戰賽國際隊兵符，隔天則將在三分球大賽迎戰勇士柯瑞（Stephen Curry）、拓荒者里拉德（Damian Lillard）等聯盟頂尖射手，最終日他則將在全明星對抗賽中以特殊名額加入戰局，成為傳球球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）後，史上第二位40歲以上還能參加全明星賽的球員。

對於即將到來的忙碌周末，諾維茨基在今天接受「紐約時報」訪問的時候強調，會珍惜這些所有的最後一次，「無論明年在獨行俠會發生什麼事，這次全明星周可能都會是我的最後一次，所以我會享受其中，我已經能夠預期三分球大賽的競爭激烈程度，但我是毫無壓力的，至於全明星賽我不希望上場太多時間，因為這是屬於票選球員的舞台，如果我能打上個兩、三分鐘，對我來說就是一次很棒的經驗。」

至於獨行俠在近期完成重大交易案，交易來前尼克一哥波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），雖然獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）日前曾強調，可能會讓波爾辛吉斯休養到賽季結束後，但諾維茨基仍對於他的加入感到相當期待，甚至認為他與唐西奇（Luka Doncic）的組合將能勝過當年的他與奈許（Steve Nash），「他們兩個都很符合現代NBA風格，而且唐西奇比奈許更高大，可以完成很多奈許不能完成的事情，同樣的波爾辛吉斯也比我更高、運動能力更強，希望他們能夠成為一組達拉斯長久的雙人組合。」