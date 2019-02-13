NBA／明星賽回故鄉 柯瑞包下整區門票

2019-02-13 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



明星賽回故鄉，柯瑞包下整區門票。 美聯社 分享 facebook NBA明星賽周末登場，對勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）來說，今年明星賽是回到成長故鄉夏洛特，格外有意義，他甚至包下整區門票，準備和親朋好友一起享受籃球嘉年華。

柯瑞孩童時期幾乎都隨父親老柯瑞（Dell Curry）在夏洛特渡過，大學所就讀的戴維森大學（Davidson College）也鄰近夏洛特，能在明星賽回到熟悉的城市可說是一舉兩得。

「我會盡力表現，就像展現這座城市一樣。」柯瑞今天在出戰爵士隊的賽前受訪提到，到時家人和父親都會一起同樂，「儘管華克（Kemba Walker）剛超越他成為隊史得分王，但他還是有很多紀錄能說嘴，而且如果你在這座城市提到他名字，大家都會知道你在說誰，所以就是好好擁抱這周末、擁抱樂趣。」

勇士當家球星還搞笑說，希望明星賽索票名單不要太長，因為他要為親友準備將近3位數的門票，確切數字連自己都有點不好意思，他開玩笑說：「121區我全包了。」

不只要在明星賽展現球技，柯瑞還會和弟弟小柯瑞（Dell Curry）一起角逐三分球大賽，整個柯瑞家族明星賽都不缺席，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）形容說：「這就像是整個柯瑞家族主辦的明星賽，除了小柯瑞也加入三分球大賽，老柯瑞也是當地的傳奇。」

對於教頭說法，柯瑞搖頭說，真正東道主當然是「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）所屬的黃蜂隊，以及黃蜂球星華克，「他們當然才是城市代表。」他笑說會好好自得其樂一番，趁著明星賽周末回到夏洛特走走、回到老家，感謝夏洛特也回味過往。