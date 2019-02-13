NBA／痛批鵜鶘無心作戰 戴維斯：我們爛透了

2019-02-13 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



鵜鶘慘敗魔術30分，戴維斯承認自己手感不佳，但同時也痛批全隊根本無心作戰。 美聯社 分享 facebook

鵜鶘球星戴維斯（Anthony Davis）儘管回歸球隊，但恐怕難贏回隊友的心，今日對魔術之戰僅攻下3分，鵜鶘隊以88：118慘敗魔術，戴維斯承認自己手感不佳，同時他也痛批全隊根本無心作戰，「我們爛透了。」

季中傳出求去的戴維斯，4天前對灰狼回歸，在第4節坐冷板凳情況下攻下32分，率隊贏球，當時口口聲聲表示隊友盼與他攜手拚戰，但近兩戰已不復見。

戴維斯前役對灰熊攻下14分，此役更創下本季新低，出賽24分鐘全場9投1中，留下3分、6籃板、3火鍋數據，這是戴維斯生涯出賽超過21分鐘以上得分新低。

「我的確失手了很多球，很多都是簡單能拿分像是上籃等，這些我平常能輕鬆取分的。」戴維斯不否認自己命中率慘淡，但認為球隊根本不想贏，他們反倒像帶著絕望拚戰。」

鵜鶘先發五人僅有兩人得分上雙，穆爾（ETwaun Moore）19分全隊最佳，哈勒戴（Jrue Holiday）16分、6助攻，替補藍道（Julius Randle）、佛拉澤爾(Tim Frazier)各挹注15分、10分。

不可否認的是戴維斯的「賣我」宣言多少影響球隊士氣，鵜鶘隊近7戰輸掉6場，25勝33負戰績西區倒數第3，僅勝過灰熊和太陽，與西區老八國王隊已經擴大到6場勝差。