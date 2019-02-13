NBA／海瓦德關鍵三分彈 綠衫軍少厄文仍擒76人

2019-02-13 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



塞爾蒂克少了厄文，但靠海瓦德（Gordon Hayward）26分領軍下險勝76人。 美聯社 分享 facebook

明星後衛厄文（Kyrie Irving）雖因扭傷右膝缺賽，塞爾蒂克隊今天在海瓦德（Gordon Hayward）26分領軍下仍以112：109擒下76人，取得本季對戰3連勝，也將戰績追平、兩隊同為36勝21敗，在東區僅次於公鹿隊、暴龍隊和溜馬隊。

海瓦德替補出賽轟下全場最高分，包括最後1分50秒的超前三分球；當時76人還以103：102領先，海瓦德的外線助隊1分超前，史馬特（Marcus Smart）罰球追加保險分，反觀76人接連錯失機會，巴特勒（Jimmy Butler）3罰僅中1、安比德（Joel Embiid）失誤，史馬特又加碼灌籃，綠衫軍領先擴大到108：104。

巴特勒最後16秒的「3分打」一度讓76人看到逆轉機會，但霍福特（Al Horford）和泰托姆（Jayson Tatum）最後4罰都把握住，仍助綠衫軍以3分收下本季對戰3連勝。

綠衫軍前兩戰先遭湖人隊絕殺，再浪費最多28分領先遭快艇隊上演大逆轉，先發前鋒莫里斯（Marcus Morris）甚至挑明說球隊氣氛不對；今天止敗，除海瓦德26分扮功臣，霍福特贊助23分，泰托姆20分、10籃板，莫里斯也有17分演出。

76人當家中鋒安比德今天的23分、14籃板都是全隊最佳，巴特勒也貢獻22分，挑戰3連勝仍失利。