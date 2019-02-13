NBA／湯神太猛！ 湯普森手指脫臼照灌籃

2019-02-13 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



湯普森第一節還有5分半就因手指脫臼退場回到休息室治療。 美聯社 分享 facebook

勇士隊今天在主場迎接爵士隊，不料「浪花兄弟」第一節還沒打完就缺一角，湯普森（Klay Thompson）開賽才拿2分就傷到左手無名指，第一節還有5分半就退場回到休息室治療，但他在第二節就回到場邊，暫停後重新上陣甚至演出灌籃美技，助勇士保持領先。

湯普森第一節只靠上籃拿下2分，且得分不久左手無名指就脫臼，外觀顯示不正常錯位。

本季曾締造單場14顆三分球新猷、前10記三分球都命中紀錄的湯普森，手傷下場不到一節時間就回歸，他把中指和無名指用彈繃固定在一起，並且在剩下7分55秒時回到賽場。

湯普森的手指明顯有不正常彎曲。 截圖自影片 分享 facebook

重新上場40秒，湯普森就以灌籃宣布回歸，不過下一球外線出手卻是偏離籃框許多的「麵包」，但他在第二節讀秒階段仍投進遠距離的兩分球，用行動證明手傷無礙。

勇士在前14次三分球出手僅中1球，但柯瑞（Stephen Curry）和伊古達拉（Andre Iguodala）在第二節末聯手飆進3記三分球，助隊半場打完保持47：44領先。