NBA／詹皇大三元仍輸 老鷹球迷：布萊恩比你好

2019-02-13 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



美聯社 分享 facebook

湖人隊「小皇帝」詹姆斯今天雖繳出28分、16助攻和11籃板的「大三元」成績單，但球隊在第四節卻浪費多次機會，讓主場老鷹隊以117：113收下勝利，止住3連敗。

老鷹在首節就轟下平隊史紀錄的10記三分球， 並且取得38：32領先，湖人雖在詹姆斯半場就傳出10助攻領軍下，兩節打完以69：65反超；下半場的拉鋸戰卻多次失手，幾次快攻機會都沒直接換得分數，儘管詹姆斯在最後13.9秒進球後助隊追到113：116，接續湖人卻沒及時犯規，讓老鷹消耗將近10秒，最後4.3秒才犯規為時已晚。

兩隊第四節得分都不超過20分，老鷹最後6分33秒僅得7分，卻也足夠守護勝利，顯現湖人低迷狀態。

詹姆斯打完半場已有13分、10助攻和5籃板，全隊前兩節也不過14次助攻；他全場20投8中繳出28分、16助攻和11籃板，在老鷹主場16824名球迷前繳出「大三元」成績，但仍有球迷呼喊出「布萊恩更好」。

老鷹昨天才清出「哈佛小子」林書豪（Jeremy Lin），今天就在新秀楊恩（Trae Young）貢獻22分、14助攻，柯林斯（John Collins）也贊助22分下止敗。湖人得分以詹姆斯為首，庫茲瑪（Kyle Kuzma）和英格倫（Brandon Ingram）各19分。

湖人在周末的明星賽前已經沒有賽程，將一路休兵到22日，不過紫金軍團的下一戰對手就是「大鬍子」哈登（James Harden）領軍的火箭隊，想止住2連敗仍有很大挑戰。