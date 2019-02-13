NBA／不再想復出 熱火昔日巨頭波許宣布退休

2019-02-13 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



趕在韋德(左)之前，前熱火三巨頭之一的波許(右)決定下月將和自己球衣一起退役。 美聯社 分享 facebook

曾是熱火隊「三巨頭」成員的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）本季都還在聯盟努力，但波許（Chris Bosh）因血栓問題曾暫別球場，期盼再回球場的他，近日受訪卻表示決定退休，下月將和自己球衣一起退役。

台灣時間下月27日熱火將舉行波許球衣退休儀式，並且高掛將1號球衣；波許表示，當天也是自己正式退休的時刻，「這部分在我生活中已經結束了，這是很難受的事，但我很好，我已經花多時間去接受。」他也提到，自己或許還能打，但隨著時間不斷流逝，「我做了決定，不再追求復出。」

34歲的波許曾11度入選明星賽，他在2003年選秀會的第4順位被是暴龍挑走，生涯前7個球季都效力暴龍，2010年加入熱火，和詹姆斯及韋德組成「3巨頭」，聯手打下2枚冠軍戒；生涯893場例行賽平均有19.2分和8.5籃板，89場季後賽也有15.6分和7.5籃板成績。

但他因血栓問題，於2015-16球季後暫別球場，之後遭熱火釋出，雖不時透露重返球場渴望，去年甚至喊出願意「降價」只求回歸，仍沒盼到好消息。

如今宣布下月正式退休，波許感性的說，到時可能會忍不住眼淚，畢竟這是代表，NBA球員身分將成為永遠的過去式。