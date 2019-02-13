NBA／小巨人復出！ 湯瑪斯迎穿金塊球衣首戰

2019-02-13 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



球季進行超過一半，湯瑪斯（Isaiah Thomas）終於要迎接身披金塊隊球衣的第一戰。 美聯社 分享 facebook

經過近一年的臀傷復健，明星後衛湯瑪斯（Isaiah Thomas）終於要迎接身披金塊隊球衣的第一戰，且時間很可能就是明天出戰前東家國王隊。

美國《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）根據消息來源的說法撰文，指湯瑪斯還沒百分百確定明天比賽復出，最後決定將等賽前練習才會明朗，不過湯馬斯今天已經和球隊一起練習，包括進行5對5的訓練。

29歲的湯瑪斯生涯前3個球季就是效力國王，之後轉戰塞爾蒂克隊，也打過太陽隊，2015年回鍋綠衫軍，16到17賽季更以平均28.9分率隊闖進東區冠軍，才以1：4不敵當時由「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）領軍的騎士隊。

不過當時湯瑪斯就受臀傷困擾，之後展開長達8個月的復健，沒能如願和綠衫軍簽下長約續留波士頓，還被交易到騎士，但也只為騎士打了15場比賽就再被交易到湖人隊，在紫金軍團留下17場出賽，平均15.6分、5.0助攻的成績單。

去年7月，湯瑪斯和金塊簽下1年200萬美元的合約，本季前半段他持續復健，但球隊戰績38勝18敗高居西區第二位，和排龍頭的衛冕軍勇士隊也僅有2.5場勝差，回歸賽場為球隊再添板凳戰力，成金塊挑戰季後賽的好消息。