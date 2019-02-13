NBA／又一次30分！追史上第2 哈登只差1場

2019-02-13 00:22 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／綜合外電報導



火箭隊雙衛哈登與保羅昨天在與獨行俠隊比賽中皆寫下新里程碑，拿下卅一分的哈登已經連續卅場比賽得分卅分以上，距離史上第二名僅差一場，而送出十一助攻的保羅生涯總助攻數也到八千九百七十二次，排名史上第八，火箭在兩人領軍下以一二○比一○四獲勝。

即使肩膀仍帶著受傷的不適感，但火箭一哥哈登昨天單場投進六顆三分球、拿下卅一分，連卅場比賽得分在卅分以上，在歷史上僅次於張伯倫的連續六十五場與卅一場。

哈登(左)連續卅場比賽得分在卅分以上。 （美聯社） 分享 facebook

僅差一場就能登上史上第二位，哈登雖不在乎紀錄是否會終結，但能與張伯倫相提並論，仍讓他感到相當榮幸，「他是史上最佳球員之一，而我還有很長一段路要走，我會把這當作是一個開始，繼續努力前進。」

保羅在昨天送出第六次助攻後，生涯總助攻數已超越「手套」裴頓，躍居史上第八名，他並未因此感到滿意，「當我加入這個聯盟時，我告訴自己要追上史塔克頓的助攻與抄截紀錄，所以每當排名晉升，我就會對於自己的缺賽感到相當生氣。」

昨天共創紀錄的雙人組合還包括雷霆隊衛斯特布魯克與喬治，兩人在出戰拓荒者隊的比賽中皆拿下大三元，衛斯特布魯克連十場比賽大三元超越張伯倫，獨居史上第一名，而他與隊友喬治同場拿下大三元，更是聯盟史上第九次。