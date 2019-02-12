瘋狂三分球時代 威廉森真能成為好狀元？

NBA在過去20多年來「以小吃大」而成功的大前鋒(Undersize Powerful Forward)不多，老一輩的有「惡漢」巴克利(Charles Barkely)、「老祖母」狀元強森(Larry Johnson)、已逝的梅森(Anthony Mason)，近代有會傳、會控的格林(Draymond Green)、籃下進攻能力不錯的米爾賽普(Paul Millsap).......當然要是把「小蟲」羅德曼(Dennis Rodman)和「大班」華勒斯(Ben Wallace)加進去也行，但筆者有時在想，目前NBA重攻輕守的環境下，上述最後兩人只抓籃板不得分，是否也能混下去？

杜克大學男籃大一新生、新一代爆扣大驚奇威廉森(Zion Williamson)，目前看來應該會是2019年NBA選秀會上的狀元無誤了。所以他的一舉一動和一投一扣都是話題。一個大車輪爆扣，在社群媒體IG上就有一百萬個以上的閱覽次數。舉手投足、一言一行都是新聞。

杜克大學大一球員威廉森(中)是今年NBA選秀狀元的最熱門人選，他不但擁有美式足球球員的體型，還有高超的籃球技巧。 美聯社 分享 facebook

在2月初一場與紐約聖約翰大學(St. Johns University)勝利賽後他說：「要是能和(NBA)的杜蘭特(Kevin Durant)與厄文(Kyrie Irving)同一隊打球，應該會是很好的一件事.......。」乖乖，一個還沒進NBA的大一新生，已經開始點名要和誰打球了，這大概就只有威廉森有這個行情。

日前還有爭論杜克大學是否乾脆就不要讓他上場了，可能九成九機率中狀元籤的他，應該受到保護、避免受傷。能創造如此新聞和特殊待遇的，大概也只有威廉森了。

身高6呎6....有人懷疑根本只有6呎5，體重280磅的威廉森，到底會是如詹姆斯(LeBron James)的救世主？還是體型和他相似的1991年強森？兩者差別其實很大，詹姆斯進NBA時只是半成品、打幾號位置還不明，但最後證明他是前無古人後無來者。

強森也是狀元，進NBA前位置、球路卻大致已定，當然後來進NBA後，強森因為背傷和當時NBA的打法已開始轉變，強森開始投三分球。不過強森最後終究也只是NBA眾多名將之一。大家最後只記得他曾是個拳擊手、有名的季後賽「四分打」(三分球投進加罰一球)和他的老祖母廣告。冠軍始終無緣.......

威廉森體重將近130公斤，灌籃時的氣勢就像一龐然大物排山倒海而來！ 美聯社 分享 facebook

NBA過去這多年來為了順應票房與許多情勢，在整體打法上改變了很多，1984年、也就是35年前，一名和威廉森體型也雷同的大前鋒，以第五順位被選上，靠著他厚實的肩膀、胖壯的身材，成功地打下一片自己的江山與球路，那就是前述的光頭巴克利。

不過時代變了，打法也變了，30多年前NBA球員的平均身高是6呎6至6呎7、體重平均是210磅。30年後的今天身高方面沒差太多，但是NBA球員平均體重增加了20磅至平均230磅，這些重量都增加在重量訓練所長出的肌肉上。30年後的今天，NBA控球後衛身高也拉高，6呎7到6呎9的的也不少、身高7呎以上打大小前鋒的人更多。所以6呎6身高的威廉森在大學球賽裡可以耀武揚威、花式扣籃，但進了NBA後還有沒有這麼牛就不知道了。

前美國大學男籃教練、目前擔任ESPN大學男籃球評的葛林柏格(Seth Greenberg)，點出了威廉森的一些潛在問題，最讓人擔憂的就是威廉森的外線不行，威廉森目前三分命中率不到三成，並且不喜好打外線戰。但是偏偏目前NBA的主流就是三分攻勢，從後衛到中鋒，每人都要能砍三分。

當然外線可以練，葛林柏格並被沒有說威廉森不夠資格當狀元，只不過他是個半成品，還需要琢摩。這些年來NBA球隊常喜歡在第一順位選具有潛力的半成品，這有一點賭博性質，例如今年新秀球員中，明明從16歲就開始和成人對抗打球的唐西奇( Luka Doncic)是完成品，擁有老成的打球心智與成熟的外線，但鳳凰城太陽隊受全能長人思想風潮的影響，就是要選一個標準中鋒艾頓(Deandre Ayton)，期待他當一名全能長人。但要是今天再讓太陽隊選一次，艾頓是不是狀元就不敢保證了！

儘管去年球選秀狀元艾頓、榜眼巴格利表現都很不錯，但在所有新人之中風采幾乎全被獨行俠的唐西奇搶光！ 美聯社 分享 facebook

威廉森的球路目前看來，憑藉著他那美足球員的身材，在大學打體能球、在籃下像野牛般的衝撞是沒問題的，但現在NBA的空間與步調打法和他是有些不容的，加上出手投籃的精細度等還需要加強。威廉森最讓人激賞的還是在於他的彈性、爆發性和280磅飛在空中如堡壘般的堅固，另外他身高雖不足，但有長達7呎1的雙臂，身形與潛在該具備的條件已有，剩下的就選他的球隊如何栽培他與如何吸收了。

格林柏格還點出一點，NBA球隊很喜歡選有潛力的新秀，但是有時potential(潛力)和if(假如)是一線之隔，有很多球員的潛力一直到離開球場之前都開發不出來。

傳統型大前鋒在現代NBA並不吃香，能混到像帕克(右)這樣算是不錯了，要是打成像前灰狼狀元班奈特(左)那樣就太悲慘了。 歐新社資料照片 分享 facebook

不過NBA同時也有另一個現象，那就是尺寸錯亂，一隊先發球員中，小前鋒比大前鋒高、大前鋒又比中鋒高，還有甚至控球後衛又比前鋒高的。威廉森雖然大概只有二號與三號位置的身高，但在這錯亂的世界，到底對他是壞是好，也是個未知，可以確定的是依威廉森目前半成品的球路看來，他可以增加票房，但他無法帶領積弱不振的球隊立即重返季後賽。