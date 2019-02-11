NBA／勇士5星陣容 韋德讚史上最強

2019-02-11 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



韋德大讚勇士組合。 美聯社 分享 facebook 生涯最後一次在甲骨文球場出賽，熱火隊球星「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）差點助隊帶走勝利，在118：120惜敗後他發表心得，稱勇士隊目前的先發陣容，或許是NBA史上最佳。

過去韋德也曾和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）及波許（Chris Bosh）組成熱火隊3巨頭，但他推崇說，勇士中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）的加入，是5星齊聚的最後一塊拼圖，「這就是他們之所以那麼強，之所以是冠軍隊。」

熱火今天打出26：7的開局，一度看到贏球機會，但勇士先發球星們輪流發揮，讀秒階段投近關鍵追平三分球的杜蘭特（Kevin Durant）全場轟下39分，「浪花兄弟」的柯瑞（Steph Curry）和湯普森（Klay Thompson）各有25分和29分，格林（Draymond Green）雖只有5分但傳出14次助攻外帶7籃板，卡珍斯則是比賽尾聲抓下關鍵進攻籃板，最後5秒罰進衛冕軍最後2分，聯手助隊收下近19場比賽的第17勝。

卡珍斯因阿基里斯腱傷勢缺席開季賽程，上月中才正式復出，目前也只為勇士打了10場比賽，平均有14.1分和6.5籃板，儘管和前幾季成績還有些落差，但勇士教頭柯爾（Steve Kerr）認為，卡珍斯的加入為球隊注入新的活力，「他每場比賽都能注入活力和能量，他的表現也漸入佳境，融入團隊，最重要的是，他激勵了我們。」