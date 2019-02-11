NBA／西蒙斯罕見投三分 安比德：發生什麼事

2019-02-11 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



西蒙斯(右)。 美聯社 分享 facebook 76人隊今日在安比德（Joel Embiid）、哈里斯（Tobias Harris）等人攜手帶動下，143：120大勝湖人，但賽後訪問卻聚焦在僅拿8分的西蒙斯（Ben Simmons）身上，特別是他第3節的罕見三分線出手，安比德賽後記者會上打趣笑說，那球完全出乎他意料。

甚少投三分球的西蒙斯，此役下半場開賽不到1分鐘，在無人防守情況下罕見飆三分，可惜球涮框而出，這僅僅是西蒙斯本季第3度嘗試在三分線出手，場邊觀眾也傳出陣陣驚嘆聲。

賽後記者會上，三分射手瑞迪克（JJ Redick）對於西蒙斯嘗試三分並不驚訝，不過安比德笑著回應，「你確定？」讓現場記者不覺莞爾。

安比德表示，「那球其實快進了，我當時準備要打一波，但卻看到球劃過空中，心中想著『噢，糟了。』完全出乎我意料之外，當下腦中只想著剛剛發生了什麼事。」

但回歸正經，安比德透露西蒙斯的確正嘗試練習投三分，「我們每天都告訴他盡量投，這沒有什麼不對。我想他踏出了第一步，也希望他繼續投三分。」

教練布朗（Brett Brown）也樂見西蒙斯多嘗試外線出手，「我們討論過，那球彈道也不錯，節奏也是對的，而且幾乎就要進了，他的出手也沒有不自然。我們討論過在例行賽最後的三分之一球季，還能多做些什麼備戰季後賽。」

西蒙斯表示，當下其實沒想太多，「就是保持侵略性，空檔積極出手。或許我能夠成功，但需要些時間。」