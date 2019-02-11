NBA／韋德依舊猛 柯瑞問：不繼續打嗎？

2019-02-11 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



韋德。美聯社 分享 facebook 熱火隊「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）本季後將高掛球鞋，今天造訪勇士隊甲骨文球場受到灣區球迷掌聲迎接，衛冕軍成員也紛紛獻上祝福，不過勇士球星柯瑞（Stephen Curry）賽後和韋德交換完球衣卻提出一個疑問，「你確定不打了嗎？」

率隊以120：118留下勝利的柯瑞提到，韋德看起來仍有許多能量，「我賽後就和他說『你確定（退休）？我知道你有很多事情想和家人一起在場外渡過，你確定不再多打幾年？』」柯瑞也提到，相信韋德每場客場之旅都會受到對手和當地球迷的致意，這又是不同的能量。

勇士球團特別為韋德製作一段致敬影片，今天播放時甲骨文球場也響起球迷熱烈歡呼；「閃電俠」則以精彩表現做最直接的回應，包括最後58秒封掉杜蘭特（Kevin Durant）的出手，一條龍快攻放進超前分。

儘管勇士靠著杜蘭特追平三分球和卡珍斯（DeMarcus Cousins）最後5秒兩罰俱中收下最後勝利，全場攻下10分的韋德仍成比賽主角之一，賽後除和柯瑞交換球衣，還有不少球迷拿著他的球衣索取簽名。

柯瑞推崇說：「你知道他整個生涯對比賽佔有多大的重要性，不論你在聯盟佔據什麼角色，都該對他整個生涯的奉獻感到尊敬，今晚對他不是大放異彩的一晚，但他還是有很多流暢的好球。」

勇士前鋒格林（Draymond Green）也很推崇韋德16個球季的付出，「他對球團做的一切，簡直太神奇了，而且他今年仍打得很好，這讓人樂見，我想如果你看到他3年前的表現，你會擔心，想說『該結束了嗎？』，然後他東山再起，很高興看他有這樣的表現。」