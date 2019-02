NBA／這火鍋所有人驚呆了 季中擺爛就是為他

威廉森灌籃。 路透 分享 facebook

就是因為有了他,就可知為何不少NBA球隊季中就開始擺爛。

美國大學男籃NCAA即將進入「三月瘋」,各校賽事也如火如荼,特別在台北時間昨天一場杜克大學作客維吉尼亞大學的大戰,還特別吸引詹姆斯(LeBron James)前往觀戰,除了是兩支傳統名校對決外,各界醉翁之意當然就是近來受到注目的杜克大學18歲年輕球員威廉森(Zion Williamson)。

威廉森展現出來的戰力,已經不輸當年詹姆斯選秀前受重視的程度,因此NBA各隊都已垂涎已久,然而昨天這場杜克對戰維大的比賽,威廉森展現一次驚人的「火鍋」,直接躍起飛天蓋到對手三分球,這一幕在網路上流傳,令所有人都驚呆了。

有人說了,「世界上只有兩位能做到這樣的PLAY,一個是詹姆斯,另一位就是威廉森了。」這樣的身手,難怪NBA有不少球隊早早擺爛,就是為了狀元籤。

This block by Zion Williamson is one of the most athletic plays I’ve ever seen pic.twitter.com/FWdVSXRi9j