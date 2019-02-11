NBA／韋德與柯瑞互換球衣超感人 杜蘭特乾瞪眼

2019-02-11 13:17 聯合新聞網 綜合報導



柯瑞(右)與韋德。 擷圖自勇士隊官方推特 分享 facebook

熱火於今天作客衛冕軍勇士主場比賽，一度還有機會取勝，但最終以118:120敗下陣來了。然而比賽結束，若兩隊無緣總冠軍賽交手的話，也就代表這是熱火球星韋德(Dwyane Wade)生涯最後一次在勇士主場比賽，而這場畢業之旅最感人的一幕，就是韋德與勇士球星柯瑞(Stephen Curry)賽後互換球衣的一幕，勇士官方推特上傳兩人互換球衣的影片，令不少球迷感動，直呼是「傳奇！」

據傳比賽前一天晚上，柯瑞就約了韋德共進晚餐。兩人互換球衣理所當然，勇士沒有其他球員可以取代這個場面。

網友也紛紛留言，歌頌這兩人的在NBA的成就，也表達這兩位早就預約成為美國籃球名人堂成員。

但有趣的是一名網友貼出杜蘭特(Kevin Durant)的照片，並放上旁白，「XX，無法置信，韋德居然未和杜蘭特換球衣。」不過，有網友緩頰說，下一次在熱火主場交手，應該就是杜蘭特來換韋德球衣了。