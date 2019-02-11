NBA／杜蘭特轟關鍵三分彈 勇士2分差險勝熱火

2019-02-11 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



杜蘭特(左)。 路透 分享 facebook 衛冕軍金州勇士克服首節曾落後達19分，並在決勝節頂住壓力，讀秒階段靠著杜蘭特（Kevin Durant）的關鍵追平三分球，加上卡珍斯（DeMarcus Cousins）最後的2罰俱中，在驚濤駭浪中以120：118險勝邁阿密熱火，收下4連勝，續坐西區龍頭寶座。

今天勇士本季首度面對熱火，賽前主場的勇士特地播放了一段影像向「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）致敬，全場球迷也報以熱情掌聲歡迎韋德到訪。

熱火此役來勢洶洶，一開賽7分多鐘打出26：7攻勢，首節打完熱火取得34：24雙位數領先。不過勇士很快調整狀態，次節起連續兩節得分突破30分，三節打完反倒取得8分領先。

決勝節落後的熱火展開反撲，終場前5分多鐘靠著理查森（Josh Richardson）連續2顆三分球，加上一記踩在三分線上的2分球，個人連拿8分幫助球隊追成107平手，不過勇士杜蘭特適時跳出，切入反手上籃擺進2分，之後再罰進2罰，不過熱火不輕易投降，此役手感發燙的理查森再度開砲，轟進個人單場第8顆的三分球緊咬比分。

讀秒階段韋德、理查森利用勇士失誤，成功抄截一度要回3分領先，不過此役前6次外線出手都落空的杜蘭特在終場前44.1秒命中追平三分球，之後溫史洛（Justise Winslow）三分球沒能命中，最後5.4秒卡珍斯站上罰球線，2罰俱中，擁有最後一波攻勢的熱火在威特斯（Dion Waiters）外線出手落空後，最後以2分差惜敗。

繳出全場最高的39分，包含命中追平三分球的杜蘭特接受場邊訪問時表示，「我們賽前就知道這場比賽不會這麼好打，因為對方是帶著強大的戰鬥意志來到這裡。雖然前幾次外線手感不佳，但最後關鍵時刻還是相信自己的投籃，這場比賽不是只靠我自己拿下來的，而是靠著隊友緊咬比數不放才能獲勝。」

勇士「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）也合力飆進11顆三分球，分別拿到25、29分；而惜敗的熱火團隊雖命中18顆三分球，但守不住曾握有雙位數的領先，熱火以理查森三分球11投8中、得到37分最佳，威特斯24分、溫史洛22分。