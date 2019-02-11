親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

說一句「過得比你們這些人好」 計程車司機遭開4槍命危

離譜！蘭嶼護理師搭黑鷹墜機 銓敘部拒發撫卹金

運動筆記賽事心得／香川丸龜半馬 三度參賽終於突破關卡影／2019台灣環島跑者圓夢計劃 第二天精華
健行筆記裊裊炊煙 彷彿來到人間仙境～硫磺谷步道＆硫磺谷泡腳池祈福小縱走(烏尖連峰小U縱走)
NBA賽事精華- 魔術 vs. 老鷹 (2月11日)焦點對決- Kevin Durant vs. Josh Richardson (2月11日)

NBA／杜蘭特轟關鍵三分彈 勇士2分差險勝熱火

2019-02-11 12:17聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

杜蘭特(左)。 路透
杜蘭特(左)。 路透
分享
衛冕軍金州勇士克服首節曾落後達19分，並在決勝節頂住壓力，讀秒階段靠著杜蘭特（Kevin Durant）的關鍵追平三分球，加上卡珍斯（DeMarcus Cousins）最後的2罰俱中，在驚濤駭浪中以120：118險勝邁阿密熱火，收下4連勝，續坐西區龍頭寶座。

今天勇士本季首度面對熱火，賽前主場的勇士特地播放了一段影像向「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）致敬，全場球迷也報以熱情掌聲歡迎韋德到訪。

熱火此役來勢洶洶，一開賽7分多鐘打出26：7攻勢，首節打完熱火取得34：24雙位數領先。不過勇士很快調整狀態，次節起連續兩節得分突破30分，三節打完反倒取得8分領先。

決勝節落後的熱火展開反撲，終場前5分多鐘靠著理查森（Josh Richardson）連續2顆三分球，加上一記踩在三分線上的2分球，個人連拿8分幫助球隊追成107平手，不過勇士杜蘭特適時跳出，切入反手上籃擺進2分，之後再罰進2罰，不過熱火不輕易投降，此役手感發燙的理查森再度開砲，轟進個人單場第8顆的三分球緊咬比分。

讀秒階段韋德、理查森利用勇士失誤，成功抄截一度要回3分領先，不過此役前6次外線出手都落空的杜蘭特在終場前44.1秒命中追平三分球，之後溫史洛（Justise Winslow）三分球沒能命中，最後5.4秒卡珍斯站上罰球線，2罰俱中，擁有最後一波攻勢的熱火在威特斯（Dion Waiters）外線出手落空後，最後以2分差惜敗。

繳出全場最高的39分，包含命中追平三分球的杜蘭特接受場邊訪問時表示，「我們賽前就知道這場比賽不會這麼好打，因為對方是帶著強大的戰鬥意志來到這裡。雖然前幾次外線手感不佳，但最後關鍵時刻還是相信自己的投籃，這場比賽不是只靠我自己拿下來的，而是靠著隊友緊咬比數不放才能獲勝。」

勇士「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）也合力飆進11顆三分球，分別拿到25、29分；而惜敗的熱火團隊雖命中18顆三分球，但守不住曾握有雙位數的領先，熱火以理查森三分球11投8中、得到37分最佳，威特斯24分、溫史洛22分。

熱火勇士杜蘭特

相關新聞

NBA／魔術強森爆料 鵜鶘談交易戴維斯攏是假心

2019-02-11 12:50

NBA／詹姆斯準大三元無用 湖人慘敗76人

2019-02-11 08:47

NBA／湖人受傷病困擾 詹姆斯：球隊要盡快磨合

2019-02-11 10:12

NBA／個人末節就壓對手全隊 唐西奇氣走拓荒者

2019-02-11 10:24

NBA／今日戰績表 詹皇也無力湖人大敗給76人

2019-02-11 12:09

NBA／馬修斯正式加入溜馬 教頭允諾給予先發之位

2019-02-11 11:48

NBA／榜眼巴格利表現樂勝狀元 國王賞太陽14連敗

2019-02-11 10:47

NBA／將和魔術強森請益？西蒙斯：有機會很棒

2019-02-11 09:45

NBA／手傷復原良好 卡佩拉盼明星賽周末後復出

2019-02-11 08:10

NBA／厄文傷退 綠衫軍敗掉28分領先

2019-02-11 00:13

NBA／衛少連9場大三元 追平張伯倫「神」紀錄

2019-02-11 00:08

NBA／轉戰暴龍 小加索：唯一目標總冠軍

2019-02-10 19:07

NBA／衛少大三元追平張伯倫 喬治：停止批評他

2019-02-10 19:04

NBA／全明星周票未完售 球迷興致缺缺？

2019-02-10 18:18

NBA／綠衫軍內部傳雜音 莫里斯喊不好玩

2019-02-10 17:22

NBA／與父親的承諾 沃爾養傷期拚大學文憑

2019-02-10 16:40

NBA／哈登持續推進30分紀錄 火箭總管承諾不刮鬍子

2019-02-10 16:16

NBA／計畫面見球員穩定軍心 強森：我會抱抱他們

2019-02-10 16:02

NBA／明星賽選秀提前招兵？詹皇否認

2019-02-10 15:30

NBA／得分比較容易？ 唐西奇稱媒體斷章取義

2019-02-10 15:15

NBA／湖人球員人心惶惶 魔術強森費城現身安撫

2019-02-10 15:12

NBA／驚悚重摔幸無大礙 韋德推特自我解嘲

2019-02-10 13:58

NBA／戴維斯連2戰出賽 諾亞扮奇兵擒鵜鶘

2019-02-10 13:48

NBA／哈登、衛少紀錄之夜 喬治飆45分助雷霆勝

2019-02-10 12:32

NBA／小加索轉隊後替補上陣 暴龍退尼克收4連勝

2019-02-10 12:14

NBA／厄文傷退 快艇28分落後逆轉綠衫軍

2019-02-10 12:10

NBA／今日戰績表 火箭哈登連29場逾30分卻不敵雷霆

2019-02-10 12:07

NBA／現身杜克賽事引關注 詹皇不吝稱讚威廉森

2019-02-10 10:32

NBA／共襄盛舉夏洛特明星賽 艾倫將參與本屆名人賽

2019-02-10 10:08

NBA／正面面對負評 哈登：激勵我比上季更好

2019-02-10 09:43

NBA／客場長征出師不利 馬刺遭爵士賞4連敗

2019-02-10 09:39

NBA／華頓帥位穩了？ 湖人總經理給予肯定

2019-02-10 09:09

NBA／76人致敬馬龍 歐文、艾佛森與巴克利現身相挺

2019-02-10 08:54

NBA／傳明星賽後歸隊 帕森斯：一直渴望回賽場

2019-02-10 08:15

明星賽票選爭議多 爵士總管主帥聯名獻策

2019-02-10 07:00

NBA／交易後披新戰袍 哈里斯敲碎金塊

2019-02-09 23:25

NBA／「賣我」後回歸鵜鶘 戴維斯慘被噓爆

2019-02-09 23:21

NBA／回歸首戰遭球迷狂噓 戴維斯：我不在意

2019-02-09 18:52

NBA／斷跟腱下季恐報銷 沃爾：看衰讓我更有動力

2019-02-09 16:45
看更多

熱門文章

NBA／林書豪12分 老鷹卻早不玩108:124大敗

2019-02-11 10:43

NBA／得分比較容易？ 唐西奇稱媒體斷章取義

2019-02-10 15:15

NBA／詹姆斯準大三元無用 湖人慘敗76人

2019-02-11 08:47

NBA／哈登持續推進30分紀錄 火箭總管承諾不刮鬍子

2019-02-10 16:16

NBA／明星賽選秀提前招兵？詹皇否認

2019-02-10 15:30

NBA／驚悚重摔幸無大礙 韋德推特自我解嘲

2019-02-10 13:58

NBA／綠衫軍內部傳雜音 莫里斯喊不好玩

2019-02-10 17:22

NBA／衛少大三元追平張伯倫 喬治：停止批評他

2019-02-10 19:04

成績單三方面解讀都不差 預測林書豪未來新東家

2019-02-11 11:35

NBA／個人末節就壓對手全隊 唐西奇氣走拓荒者

2019-02-11 10:24

NBA／計畫面見球員穩定軍心 強森：我會抱抱他們

2019-02-10 16:02

NBA／與父親的承諾 沃爾養傷期拚大學文憑

2019-02-10 16:40

台日交流賽／牛棚和失誤扯後腿 猿遭羅德逆轉

2019-02-10 15:52

NBA／轉戰暴龍 小加索：唯一目標總冠軍

2019-02-10 19:07

MLB／馬林魚下個交易誰？美媒預測陳偉殷入榜

2019-02-11 08:41

NBA／戴維斯連2戰出賽 諾亞扮奇兵擒鵜鶘

2019-02-10 13:48

天使半吊子陣容欲振乏力 楚奧特轉隊時機已到

2019-02-11 07:00

NBA／湖人受傷病困擾 詹姆斯：球隊要盡快磨合

2019-02-11 10:12

日職／栗山任內新洋砲2成功5失敗 大王倍受期待

2019-02-11 07:00

NBA／杜蘭特轟關鍵三分彈 勇士2分差險勝熱火

2019-02-11 12:17

NBA／馬修斯正式加入溜馬 教頭允諾給予先發之位

2019-02-11 11:48

MLB／道奇認了 季中一名老粉絲被界外球砸死

2019-02-10 15:14

NBA／湖人球員人心惶惶 魔術強森費城現身安撫

2019-02-10 15:12

NBA／林書豪連兩戰得分上雙 老鷹主場慘輸到爆

2019-02-11 11:03

NBA／榜眼巴格利表現樂勝狀元 國王賞太陽14連敗

2019-02-11 10:47

日職／不怕火腿驗貨 王柏融首打席就安

2019-02-11 00:21

NBA／全明星周票未完售 球迷興致缺缺？

2019-02-10 18:18

台日交流賽／5局好投飆148公里 葉家淇自評75分

2019-02-10 16:48

NBA／將和魔術強森請益？西蒙斯：有機會很棒

2019-02-11 09:45

NBA／衛少連9場大三元 追平張伯倫「神」紀錄

2019-02-11 00:08

NBA／厄文傷退 綠衫軍敗掉28分領先

2019-02-11 00:13

台日交流賽／不敢投好球？桃猿再輸羅德

2019-02-11 00:17

台日交流賽／彩香也來石垣島 桃猿羅德啦啦隊場外交流

2019-02-10 19:15

台日交流賽／冬盟對葉家淇最有印象 安田尚憲：球速快

2019-02-10 14:24

NBA／今日戰績表 詹皇也無力湖人大敗給76人

2019-02-11 12:09

NBA／手傷復原良好 卡佩拉盼明星賽周末後復出

2019-02-11 08:10

中職／爭猿中外野？ 邱丹：沒準備好下來也很快

2019-02-11 11:56

MLB／王建民前隊友卡布瑞拉 與海盜簽小聯盟合約

2019-02-11 11:03

台日交流賽／隔255天再蹲捕 廖健富盼加強體能

2019-02-10 13:42

MLB／9台將春訓備戰 王維中先開工

2019-02-11 11:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top