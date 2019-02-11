NBA／林書豪連兩戰得分上雙 老鷹主場慘輸到爆

2019-02-11 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



林書豪。 擷圖自老鷹隊官方推特 分享 facebook 亞特蘭大老鷹今天在主場「背靠背」出賽，面對奧蘭多魔術，首節老鷹還能緊咬比賽，次節起連兩節都被對手猛攻超過30分陷入大比分落後，而魔術在團隊7人得分突破雙位數下，以124：108輕取對手，收下3連勝。

首節雙方你來我往，開賽老鷹在普林斯（Taurean Prince）帶領下打出7：3的開局，之後戴德蒙（Dewayne Dedmon）、楊恩（Trae Young）接連命中三分，又打出8：2的小高潮，不過魔術隨即展開反攻，首節打完魔術取得1分領先。

次節一開賽魔術洛斯（Terrence Ross）就要到3罰機會，率隊打出一波7：0攻勢，雖然老鷹靠著貝茲摩（Kent Bazemore）上籃止血，林書豪再站上罰球線先幫自己得分開張後再後仰跳投拿2分，不過老鷹卻開始出現狀況，頻頻失誤也因犯規過多讓對手多次站上罰球線，分數也被對手拉開，半場打完老鷹以48：63落後魔術。

易籃後老鷹狀況仍未改善，第三節一開賽魔術又飆出一波12：2攻勢，單節再被對手打出35：26的比分，最終老鷹就以16分差落敗，吞下3連敗且是主場5連敗。

魔術此役團隊共7人得分突破雙位數，其中以佛西維奇（Nikola Vucevic）19分、12籃板「雙十」表現最佳，洛斯18分，艾薩克（Jonathan Isaac）和佛尼爾（Evan Fournier）各拿17分，而魔術團隊籃板共抓下49個，優於對手16個也是致勝原因之一。

落敗的老鷹以連恩（Alex Len）16分最佳，「豪小子」林書豪替補上陣繳12分、3籃板、4助攻成績，連續2場比賽得分突破雙位數，不過沒能幫助球隊拿下勝利。