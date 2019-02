NBA／林書豪連兩戰得分上雙 老鷹主場慘輸到爆

林書豪。 擷圖自老鷹隊官方推特 分享 facebook 亞特蘭大老鷹今天在主場「背靠背」出賽,面對奧蘭多魔術,首節老鷹還能緊咬比賽,次節起連兩節都被對手猛攻超過30分陷入大比分落後,而魔術在團隊7人得分突破雙位數下,以124:108輕取對手,收下3連勝。

首節雙方你來我往,開賽老鷹在普林斯(Taurean Prince)帶領下打出7:3的開局,之後戴德蒙(Dewayne Dedmon)、楊恩(Trae Young)接連命中三分,又打出8:2的小高潮,不過魔術隨即展開反攻,首節打完魔術取得1分領先。

次節一開賽魔術洛斯(Terrence Ross)就要到3罰機會,率隊打出一波7:0攻勢,雖然老鷹靠著貝茲摩(Kent Bazemore)上籃止血,林書豪再站上罰球線先幫自己得分開張後再後仰跳投拿2分,不過老鷹卻開始出現狀況,頻頻失誤也因犯規過多讓對手多次站上罰球線,分數也被對手拉開,半場打完老鷹以48:63落後魔術。

易籃後老鷹狀況仍未改善,第三節一開賽魔術又飆出一波12:2攻勢,單節再被對手打出35:26的比分,最終老鷹就以16分差落敗,吞下3連敗且是主場5連敗。

魔術此役團隊共7人得分突破雙位數,其中以佛西維奇(Nikola Vucevic)19分、12籃板「雙十」表現最佳,洛斯18分,艾薩克(Jonathan Isaac)和佛尼爾(Evan Fournier)各拿17分,而魔術團隊籃板共抓下49個,優於對手16個也是致勝原因之一。

落敗的老鷹以連恩(Alex Len)16分最佳,「豪小子」林書豪替補上陣繳12分、3籃板、4助攻成績,連續2場比賽得分突破雙位數,不過沒能幫助球隊拿下勝利。

