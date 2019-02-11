NBA／湖人飽受傷病困擾 詹姆斯：球隊要盡快磨合

2019-02-11 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



洛杉磯湖人「一哥」詹姆斯（LeBron James）雖繳出18分、10籃板、9助攻的準「大三元」成績，仍不敵76人團隊多點開花攻勢，最終以120：143不敵76人，賽後詹姆斯表示，球隊必須要盡快磨合，才能恢復到他受傷前球隊展現的高水準籃球。

趕在NBA交易大限前，各隊紛紛進行補強，今天賽後在談到與新援的融合問題時，詹姆斯說：「這是一個不同的賽季，情況不同了，因為我們飽受傷病困擾，我也受傷了，整個賽季球隊輪轉陣容進進出出，之後加入了幾個新援，所以這個賽季是完全不同的，我們要盡快磨合，才能恢復到我受傷之前球隊展現的高水準籃球。」

詹姆斯還特別點名「球哥」鮑爾（Lonzo Ball），他認為鮑爾在球隊中扮演了相當重要的角色，不過他因腳踝扭傷預計將缺陣4到6周時間，詹姆斯說：「他（鮑爾）對我們非常重要，因此在他回來之前我們要繼續觀看影像改變習慣，我們還有時間安排一些訓練，我們必須要這麼做才能培養更多延續性。」

而在今天賽後，詹姆斯也被問到76人是否已經達到勇士隊的水平，他表示，76人與勇士是兩支完全不同的球隊，「勇士像一個高效運轉的機器，過去5年他們一直保持很高的水平，他們加入了杜蘭特（Kevin Durant），他與勇士完美契合，而76人幾名關鍵球員最近才加盟球隊。我們拭目以待吧！沒人知道未來會發生什麼，現在我們還不能拿其他隊與勇士比較，因為他們已經一起合作很長時間了。」