NBA／將和魔術強森請益？西蒙斯：有機會很棒

2019-02-11 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



西蒙斯(左)對上詹姆斯。 路透 分享 facebook 今天與76人隊賽前，湖人隊籃球營運總裁魔術強森（Magic Johnson）透露，76人西蒙斯（Ben Simmons）希望能夠在今年夏天的休季期間向他討教一些籃球經驗，而在76人以143：120大勝對手後，西蒙斯被問到此事則回應，能夠有機會像這樣的人學習是很棒的事。

在NBA交易大限前，洛杉磯湖人隊陷入與紐奧良鵜鶘隊交易戴維斯（Anthony Davis）傳聞，在這段期間媒體每天爆料指稱，湖人除詹姆斯（LeBron James）外，都有可能被打包送去鵜鶘隊，搞得球隊人心惶惶，因此魔術強森決定親自飛到費城為球員打氣，並與他們懇談。

賽前魔術強森接受媒體訪問時，除了談到戴維斯的交易傳聞外，還透露西蒙斯希望能在今年夏天向他討教身為高大控衛的經驗，不過前提是必須要76人、湖人及聯盟官方都同意。

對於西蒙斯，魔術強森不吝嗇的給與讚揚，他說：「我愛西蒙斯的比賽，我欣賞他的傳球視野，也很欣賞他的籃球智商，西蒙斯的籃球智商非常高，看看他現在的表現，東區的球隊還是要很小心。」而西蒙斯在比賽結束後也被問到此事，對此他回應，「能夠有機會像這樣的人（魔術強森）學習，這太棒了，努力向他學習對我來說將會很重要。」