NBA／詹姆斯準大三元無用 湖人慘敗76人

2019-02-11 08:47 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



詹姆斯。 美聯社 分享 facebook 費城76人今天在主場迎戰洛杉磯湖人，靠著「大帝」安比德（Joel Embiid）37分、14籃板領軍，加上新援瑞迪克哈里斯（Tobias Harris）、瑞迪克（JJ Redick）和巴特勒（Jimmy Butler）合力拿下58分，以143：120輕取詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人，收下2連勝。

賽前湖人主帥華頓（Luke Walton）在球隊練習完後受訪時表示，面對76人這支強力球隊，必須要更努力地加強防守，才可能拿下勝利。首節湖人在庫茲瑪（Kyle Kuzma）三分球5投4中、個人單節獨拿23分帶領下，力抗76人團隊多點開花攻勢，而庫茲瑪單節23分也是繼布萊恩（Kobe Bryant）後，湖人球員首節最高得分。

不過從第二節起，湖人攻勢仍顯疲弱，反觀76人在安比德、瑞迪克等人有穩定輸出下，反超並擴大領先優勢，最終就以23分差輕鬆獲勝。相較於76人團隊有著優異的進攻表現，湖人此役進攻僅集中在庫茲瑪一人身上，他雖繳出全場最高的39分，球隊「一哥」詹姆斯雖也繳出18分、10籃板、9助攻的準「大三元」成績，仍不敵76人團隊多點開花攻勢。

賽後拿下團隊最高分的安比德受訪時說：「如我所言，我們很有機會，尤其是這個賽季，因此我感到很興奮，我還要繼續努力，也要確保隊友保持狀態，從防守端做起，我會做到最好的。」

本季76人面對兩支洛杉磯的球隊都拿下勝利，安比德也在比賽中有優異表現，對此他開玩笑的說：「我認為對戰兩支洛杉磯球隊時都是如此，我肯定不是狂熱的洛杉磯球迷，但我也不知道原因，這很有趣。我認為我對到每支球隊都是如此，只是對上這兩支球隊我會更加下意識地打出表現，不過我必須要確保對陣每隻球隊都要打出同樣表現才行。」