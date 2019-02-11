NBA／手傷復原良好 卡佩拉盼明星賽周末後復出

2019-02-11 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



卡佩拉(左)。 美聯社 分享 facebook 因手傷缺陣近一個月的休士頓火箭中鋒卡佩拉（Clint Capela）目前仍努力復健中，今天他在參加活動時談到傷勢復原情況，直言迫不及待重返球場，希望自己可以在全明星周末後首戰就歸隊。

在上月14日與魔術隊的比賽中，卡佩拉因一次空中接力灌籃意外傷到右手大拇指，確診為右手拇指韌帶撕裂傷，經過開刀治療，預計缺陣至少一個月，而之前還有報導指出，這一傷可能會讓他無法達到與球隊簽下出賽時間達2000分鐘的激勵獎金條款，將折損200萬美元獎金。

今天卡佩拉在出席活動時接受採訪，談到傷勢的恢復情況，他說：「我感覺真的不錯，與球隊一起進行復健很有效果，我已經迫不及待回賽場了。」對於大家最關心的復出時間表，卡佩拉表示，目標時間很可能是在全明星周末後，不過具體時間現在還沒有確定。

卡佩拉說：「就像我之前說的，我的復出目標時間很可能是在全明星周末後，目前還沒有列出一個具體的復出時間，但到目前為止，我的身體復原得很好，如果情況不錯的話，希望能在全明星周末後的首戰復出，希望是如此。」

卡佩拉也談到這段時間缺陣、只能努力復健重返賽場，「不能上場總是很艱難，我想做的一切就是在場上打球。我一直沒能跟隊友一起在場上奮戰，有時候在電視上甚至在板凳席上看隊友們打球，這真的很艱難，不過只要看到我的手指恢復情況不錯，還是會帶給我活力與興奮。」

若依照卡佩拉自己的期望去推算，他將會在2月22日作客洛杉磯面對湖人隊的比賽中歸隊。