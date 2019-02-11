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日職／栗山任內新洋砲2成功5失敗 大王倍受期待

2019-02-11 07:00Hiyan

栗山英樹從2012年開始擔任日本火腿隊監督，今年將進入第8個球季，是日本職棒現役監督之中資歷最長的一人。

2019年球季火腿隊在外籍洋將陣容上，除了續留的馬丁尼茲（Nick Martinez）以及羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）兩名洋投外另外補進3人。新洋投方面，韓寇克（Justin Hancock）、巴貝托（Johnny Barbato）有可能都擔任中繼。新入團的外籍打者則是來自台灣中華職棒的「大王」王柏融，在大砲雷亞德（Brandon Laird）離隊之後，王柏融也成為本季日本火腿隊陣中唯一的「洋砲」，看得出火腿隊對他的期待以及信心程度。

火腿本季洋砲只用王柏融一人，對他有非常高的期待。 中央社
火腿本季洋砲只用王柏融一人，對他有非常高的期待。 中央社
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去年日本火腿隊也只找來阿西亞（Oswaldo Arcia）一名新洋砲，2013年至2015年效力雙城期間在大聯盟穩定出賽，2014年演出單季20轟。去年火腿少了大谷翔平之後，原本監督栗山英樹期待阿西亞能夠彌補火腿的攻擊火力，阿西亞也以30發全壘打、100分打點為目標。不過最終他去年在日本火腿隊只出賽89場，留下0.222打擊率、14支全壘打、43分打點的成績，短短打了一年就黯然退團。

新洋砲阿西亞的補強失敗，加上拿過全壘打王的洋砲雷亞德（Brandon Laird）成績也呈現退化，大大影響了日本火腿隊的攻擊力，是2018年爭冠失利的主因之一。究竟，栗山英樹過去7年的帶兵生涯之中，新洋砲的成功比例有多高呢？

2013年古巴出身的阿布瑞尤（Michel Abreu），以測試身分勇闖日本職棒，第一年就繳出0.284打擊率、31支全壘打、95分打點，拿下太平洋聯盟全壘打王，並且是洋聯史上，第一年打日職就獲得全壘打王的外籍選手第3人。不過他只活躍一個球季，第二年因傷只出賽6場就在季中遭到釋出。2014年的米蘭達（Juan Miranda），同樣出身自古巴，出賽116場，留下0.227打擊率、14支全壘打、57分打點的成績則與去年的阿西亞接近，也是只打了一個球季就遭到解約，與栗山英樹的預期有很大落差。

再來就是大家較為熟悉的雷亞德。加盟第一年（2015年）就在栗山英樹的耐心起用之下，雷雅德全勤出賽143場比賽擊出34支全壘打、97分打點。隔年更加進化，不僅以39轟拿下洋聯全壘打王，打擊率也從第一年的0.231成長到0.263。雷亞德在火腿4年球季累計了131支全壘打、349分打點，加上深受球迷喜愛，堪稱是栗山英樹帶兵期間最具代表性的洋將。不過，與雷亞德同一年加入火腿隊的外野手哈米德（Jeremy Hermida），發展際遇就差了很多，也幾乎已經被球迷所遺忘。哈米德2015年僅繳出0.211打擊率、1支全壘打、18分打點，季後就被火腿隊解約。哈米德在MLB的實績比起雷雅德出色許多，單季最多有過18支全壘打，兩人都是以6,000萬日幣年薪加盟，最後卻是雷亞德在日本職棒順利生存下來，年薪最高飆到3億，今年轉戰千葉羅德隊，邁入在日職的第5個球季。

出身自古巴的德瑞克（Yadir Drake）曾是2015年世界12強賽墨西哥國家隊的一員，2017年季中加盟日本火腿，不過表現卻令人失望，只出賽35場，0.232打擊率、1支全壘打、3分打點，遭到解約後去年重回墨西哥聯盟LMB打球。

Hiyan製表
Hiyan製表
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總結來說，栗山英樹從2012年接任日本火腿隊監督起，過去7個球季內成功在第一年就打響第一砲的新外籍打者只有2013年的阿布瑞尤以及2015年的雷亞德，發展時間夠長的更只有雷亞德一人。日本火腿2019年的新洋砲王柏融，未來在日本職棒的發展際遇以及活躍程度如何呢？備受台日球界關注，也將緊緊牽動栗山政權的成敗。

王柏融日本火腿

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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