日職／栗山任內新洋砲2成功5失敗 大王倍受期待

栗山英樹從2012年開始擔任日本火腿隊監督，今年將進入第8個球季，是日本職棒現役監督之中資歷最長的一人。

2019年球季火腿隊在外籍洋將陣容上，除了續留的馬丁尼茲（Nick Martinez）以及羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）兩名洋投外另外補進3人。新洋投方面，韓寇克（Justin Hancock）、巴貝托（Johnny Barbato）有可能都擔任中繼。新入團的外籍打者則是來自台灣中華職棒的「大王」王柏融，在大砲雷亞德（Brandon Laird）離隊之後，王柏融也成為本季日本火腿隊陣中唯一的「洋砲」，看得出火腿隊對他的期待以及信心程度。

火腿本季洋砲只用王柏融一人，對他有非常高的期待。 中央社 分享 facebook

去年日本火腿隊也只找來阿西亞（Oswaldo Arcia）一名新洋砲，2013年至2015年效力雙城期間在大聯盟穩定出賽，2014年演出單季20轟。去年火腿少了大谷翔平之後，原本監督栗山英樹期待阿西亞能夠彌補火腿的攻擊火力，阿西亞也以30發全壘打、100分打點為目標。不過最終他去年在日本火腿隊只出賽89場，留下0.222打擊率、14支全壘打、43分打點的成績，短短打了一年就黯然退團。

新洋砲阿西亞的補強失敗，加上拿過全壘打王的洋砲雷亞德（Brandon Laird）成績也呈現退化，大大影響了日本火腿隊的攻擊力，是2018年爭冠失利的主因之一。究竟，栗山英樹過去7年的帶兵生涯之中，新洋砲的成功比例有多高呢？

2013年古巴出身的阿布瑞尤（Michel Abreu），以測試身分勇闖日本職棒，第一年就繳出0.284打擊率、31支全壘打、95分打點，拿下太平洋聯盟全壘打王，並且是洋聯史上，第一年打日職就獲得全壘打王的外籍選手第3人。不過他只活躍一個球季，第二年因傷只出賽6場就在季中遭到釋出。2014年的米蘭達（Juan Miranda），同樣出身自古巴，出賽116場，留下0.227打擊率、14支全壘打、57分打點的成績則與去年的阿西亞接近，也是只打了一個球季就遭到解約，與栗山英樹的預期有很大落差。

再來就是大家較為熟悉的雷亞德。加盟第一年（2015年）就在栗山英樹的耐心起用之下，雷雅德全勤出賽143場比賽擊出34支全壘打、97分打點。隔年更加進化，不僅以39轟拿下洋聯全壘打王，打擊率也從第一年的0.231成長到0.263。雷亞德在火腿4年球季累計了131支全壘打、349分打點，加上深受球迷喜愛，堪稱是栗山英樹帶兵期間最具代表性的洋將。不過，與雷亞德同一年加入火腿隊的外野手哈米德（Jeremy Hermida），發展際遇就差了很多，也幾乎已經被球迷所遺忘。哈米德2015年僅繳出0.211打擊率、1支全壘打、18分打點，季後就被火腿隊解約。哈米德在MLB的實績比起雷雅德出色許多，單季最多有過18支全壘打，兩人都是以6,000萬日幣年薪加盟，最後卻是雷亞德在日本職棒順利生存下來，年薪最高飆到3億，今年轉戰千葉羅德隊，邁入在日職的第5個球季。

出身自古巴的德瑞克（Yadir Drake）曾是2015年世界12強賽墨西哥國家隊的一員，2017年季中加盟日本火腿，不過表現卻令人失望，只出賽35場，0.232打擊率、1支全壘打、3分打點，遭到解約後去年重回墨西哥聯盟LMB打球。

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總結來說，栗山英樹從2012年接任日本火腿隊監督起，過去7個球季內成功在第一年就打響第一砲的新外籍打者只有2013年的阿布瑞尤以及2015年的雷亞德，發展時間夠長的更只有雷亞德一人。日本火腿2019年的新洋砲王柏融，未來在日本職棒的發展際遇以及活躍程度如何呢？備受台日球界關注，也將緊緊牽動栗山政權的成敗。