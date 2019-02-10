NBA／轉戰暴龍 小加索：唯一目標總冠軍

2019-02-10 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



小加索（Marc Gasol）。 歐新社 分享 facebook

離開待了超過10年的灰熊隊，小加索（Marc Gasol）今天獻出身披暴龍隊戰袍的處女秀，他形容自己就像剛到新學校的小朋友，一切都是全新體驗。

為了準備妥當，小加索花了許多時間在暴龍助教斯卡里奧羅（Sergio Scariolo）身邊。斯卡里奧羅是西班牙國家隊教頭，兩人早有共事經驗。

「我當然問了他很多問題，在每個狀況下會發生什麼事，但最後其實都是和解讀比賽、直接反映還有了解哪裡該接到球，還有什麼球你該去投。」今天上場19分鐘，攻下7分、6籃板的小加索說。

他前11個NBA球季都是灰熊成員，今年夏天將成自由球員，交易大限前被交易到暴龍，不過他和暴龍後衛羅瑞（Kyle Lowry）也曾在灰熊當過隊友，過去和「黑衫軍」馬刺隊對陣時，對雷納德（Kawhi Leonard）也不陌生。

小加索表示，來到新東家，現在想法非常清楚，「只有一個目標，就是打下一座總冠軍。」

暴龍離總冠軍還有很長一段路，但今天以104：99擊敗尼克隊後，卻締造另項紀錄，讓尼克寫下平隊史最慘的16連敗。

暴龍教頭諾斯（Nick Nurse）第一節就把小加索擺上場，他給小加索處女秀不錯評價，「我認為以一個沒和我們磨合的球員來說，你可以看到他進攻端表現很好。」