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NBA／衛少大三元追平張伯倫 喬治：停止批評他

2019-02-10 19:04聯合報 記者林宋以情╱即時報導

雷霆隊衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。 美聯社
雷霆隊衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。 美聯社
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雷霆隊衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今日對火箭隊攻下21分、12籃板、11助攻，完成連9場「大三元」，追平傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）1986年的紀錄，單場轟下45分的喬治Paul George）盛讚衛少表現，認為衛斯特布魯克的全能表現帶動球隊勝利。

衛斯特布魯克此役完成生涯第126次「大三元」，聯盟史上僅次魔術強森（Magic Johnson）和「大Ｏ」羅伯森（Oscar Robertson），衛少本季場均21.2分、11.1籃板以及聯盟最佳的11.2助攻，力拼連3年「場均大三元」。

衛少賽後謙稱自己並非贏球關鍵，但喬治將勝利歸功衛斯特布魯克的全能表現，「我們應該停止那些敘述，譬如『衛少打得不夠好，衛少今晚表現不出色』，他表現很全能，他為球隊做了很多。」

喬治認為有衛斯特布魯克的穿針引線和防守，他才得以跳出，「他是位很棒的隊友，擁有拚戰精神。他做了很多，讓球隊保持很好的進攻節奏，他也在空隙中找到我，也讓我有機會接管戰局。」

子弟兵追平傳奇球星成就，教頭唐納文（Billy Donovan）直呼不可思議，「這紀錄花了數十年才有人達成，可以想見其難度，還有這位球員是如此獨一無二才能做到此成就。」

衛斯特布魯克喬治Paul George
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