NBA／全明星週票未完售 球迷興致缺缺？

2019-02-10 18:18 台灣醒報 記者史皓平╱台北報導



2019年NBA明星賽球員名單。 圖／擷自NBA官網 分享 facebook

即將在本周五(15日)舉行的NBA全明星週，票仍在網路上販售。多家媒體在網路發布全明星的票已售完，然

據NBA官網報導，2019年全明星賽的票未如其他媒體報導的已經全數售出，究其原因可能是近年投票制度改變及明星賽精彩度降低造成。

改變投票方式

NBA官網指出，從2017年改變了全明星週投票方式，由原本百分之百由球迷投票決定，改成球迷50%、球員25%、記者25%。這樣的改變造成許多球員即使獲得球迷的支持，仍無法站上舞台表現的機會，也降低球迷願意進場觀看明星賽的意願。

例如，今年熱火的德韋恩•韋德和灰狼的德里克•羅斯，在球迷投票結束時的得票數皆是排名第二，卻在最後的球員名單中無法上場參賽。反而排名第十的比爾出現在名單。

據ESPN報導，NBA明星賽從原本的頂尖球員互相競爭到現在的表演賽，球迷逐漸對這樣的賽事感到無趣，如果NBA不想辦法改變現在的狀況，明星賽的熱度將逐年降溫。

如何改善現狀

The Log也指出，NBA球員不願意在明星賽期間受到傷害，所以不會認真看待明星賽的活動。導致在場上無心防守、不願意身體對抗等問題也間接造成觀眾不願意買票進場。

塞爾提克隊的厄文接受波士頓環球報訪問時表示: 「能夠進入全明星賽是一種榮譽，但我想在場上找到競爭的感覺，而不是像198比198的高比分競賽，那只是在浪費我的時間。」

而22 West Magazine則建議，明星賽應該舉辦在擁有強大球迷的城市，結合城市行銷共同推廣全明星賽，最後加入遊戲的方式與球迷互動。如2016年多倫多全明星賽就有加拿大歌手德雷克的加持要求球迷共同參與明星賽。

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