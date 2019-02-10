NBA／明星賽選秀提前招兵？ 詹皇否認

2019-02-10 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



身為NBA明星賽隊長之一，湖人隊球星「小皇帝」詹姆斯選秀時挑中多位即將成為自由球員的大咖球星，被外界視為提前為紫金軍團招兵買馬，但他練球後否認謠言，強調自己的選擇雖造成話題，但只是為了明星賽，和球隊補強無關。

第一輪挑了連兩年獲得總冠軍賽MVP杜蘭特的詹姆斯表示，每個人都會討論夢幻陣容，也會有些球員投入自由市場，但自己對這些並不清楚，「對我來說，我這些選擇是根據我的選秀順位，我的選擇是來自哪些人是最好用的，只是剛好杜蘭特和厄文都是受限自由球員，哈登合約到2030，而雷納德是自由球員。」

詹姆斯明星賽的隊友除杜蘭特、厄文、哈登和雷納德外，還包括勇士「浪花兄弟」之一的湯普森，他和雷納德今年夏天都將成自由球員，被視為自由市場的重點球星。

NBA明星賽是去年改變組隊方式，在新規定下，東、西區票選最高的球員成為兩隊隊長，再依序選擇自己隊友；詹姆斯是「連莊」擔任隊長，不過去年他是以東區最高票出線，今年則是壓下勇士球星柯瑞成西區代表，公鹿隊球星「希臘怪物」安戴托昆波則是東區隊長人選。

詹姆斯笑說，連兩年擔任隊長很有趣，「但也很期待明年有新的人選出現。」不過今年選秀首度有電視直播，不像去年沒有公開進行，直播的電視台收視率也有顯著提升。