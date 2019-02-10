NBA／小加索轉隊後替補上陣 暴龍退尼克收4連勝

2019-02-10 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



小加索。 歐新社 分享 facebook 剛從灰熊交易到暴龍隊的小加索（Marc Gasol），交易後首次披上暴龍球衣替補上陣，雖然是生涯首度從板凳出發，但他仍稱職扮演好自己的角色，拿下7分、6籃板、2抄截，加上羅瑞（Kyle Lowry）得到全場最高的22分，伊巴卡（Serge Ibaka）15分、13籃板，暴龍在客場驚險以104：99擊敗紐約尼克，收下4連勝，也讓尼克追平隊史次長的16場連敗紀錄。

面對近況不佳的尼克，暴龍此役打得艱辛，一開賽暴龍找不到攻擊準星，遭尼克打出一波14：3攻勢陷入落後，好在暴龍在首節中段回穩，首節打完取得2分領先。

隨後雙方仍陷入拉鋸，暴龍帶著些微領先進入決勝節，尼克在終場前5分鐘靠著艾倫（Kadeem Allen）騎馬射箭投進2分，追至1分落後，不過暴龍格林（Danny Green）連續命中2顆三分球，也澆熄了尼克反撲氣焰，最終就以5分差險勝，暴龍目前戰績41勝16負，與東區龍頭的公鹿隊間還有1.5場勝差。

暴龍今天團隊命中率並不理想，全隊僅3成84的投籃命中率，三分球全場35投僅14中，團隊籃板也少了對手10個，都是讓此役打得辛苦的原因，而上一場輪休的雷納德今天重返先發，不過他手感欠佳，全場15投僅中4，拿下11分、5籃板、6助攻。