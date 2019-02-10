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NBA／今日戰績表 火箭哈登連29場逾30分卻不敵雷霆

2019-02-10 12:07聯合新聞網 整理

哈登全場攻下42分。 美聯社
哈登全場攻下42分。 美聯社
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NBA今日戰績表

馬刺 105:125 爵士

騎士 90:105 溜馬

黃蜂 129:120 老鷹

暴龍 104:99 尼克

快艇 123:12 塞爾蒂克

巫師 134:125 公牛

鵜鶘 90:99 灰熊

雷霆 117:112 火箭

魔術 103:83 公鹿

NBA明日賽程

時間 客場 主場

04:00 拓荒者 vs. 獨行俠

04:30 湖人 vs. 76人

07:00 太陽 vs. 國王

08:30 魔術 vs.老鷹

09:30 熱火 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)

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