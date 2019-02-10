NBA／正面面對負評 哈登：激勵我比上季更好

2019-02-10 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



哈登。 美聯社 分享 facebook 休士頓火箭隊球星「大鬍子」哈登（James Harden）連續得分紀錄仍在延續中，不過外界對於他的打球風格評價正反兩極，他在受訪時談到部分球迷不喜歡自己的，他對此表示不會因這些評論感到難過，反而認為這些負面的聲音能更激勵著他繼續向前進。

尋求MVP連霸的哈登，本季表現仍舊出色，而他現在也在挑戰一項個人紀錄，在今天（10日）與雷霆隊的賽前，哈登已連續28場得分至少30分，不過外界對於他的球風評價正反不一，最常提到的就是他站上罰球線的次數。

談到不喜歡他的球迷，「這沒事，你不需要喜歡看我打球，但我知道還有很多人喜歡看我打球。」哈登說，「我很感謝這些人，他們激勵我讓我變得比上個賽季更好，這就是意義所在。總會有人不喜歡你做的事情，貶低你的表現或者無法和你產生共鳴，這都沒事，我對他們沒有敵意，這只是生活中的一部分而已。」

哈登繼續說：「我不需要向任何人證明任何事，當你知道你對現在的自己感到自在時，就是每天晚上上場做自己，這非常酷！」而哈登目前已連續28場得分至少30分，只要再3場將追平張伯倫（Wilt Chamberlain）連續31場得分紀錄，排名並列第2，不過今天哈登必須要先通過雷霆隊這關。