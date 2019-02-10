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NBA／華頓帥位穩了？ 湖人總經理給予肯定

2019-02-10 09:09聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

湖人隊教頭華頓。 世界日報
湖人隊教頭華頓。 世界日報
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洛杉磯湖人本季迎來詹姆斯（LeBron James），希望藉由他的力量帶領球隊重返季後賽甚至衝擊總冠軍，不過在他受傷後，球隊其他幾名球員也陷入傷兵困擾，戰績滑出西區八強之外，也讓教頭華頓（Luke Walton）帥位問題引發質疑及討論，但湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）認為，他在傷兵滿營、強敵環伺的情況下仍出色地完成工作，肯定華頓的執教表現。

湖人在與勇士隊的「耶誕大戰」中傷了詹姆斯，「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）也因扭傷腳踝預計缺陣4至6周，庫茲瑪（Kyle Kuzma）則因臀傷打打停停，老將朗多（Rajon Rondo）手掌骨折進入傷兵名單，湖人本季一度衝上到西區第4，但受到傷兵影響，近期戰績直直落，滑出八強之外。

除了傷兵問題外，在交易大限截止前，湖人也傳出不少交易傳言，佩林卡認為這是每支球隊都會面臨的問題，但華頓本季必須面對的所有挑戰，包括受傷、年輕球員問題、球員合約等問題，都讓佩林卡印象深刻。

「我認為華頓的工作做得很好，他克服了我們面臨的一些傷病問題，凝聚全隊。」佩林卡說，「很明顯的，對上塞爾蒂克我們拿下了一場重大勝利，以朗多的精彩絕殺結束比賽，那球進了之後，看到所有球員在那一刻聚集起來激動慶祝，那一幕就是球隊現在的寫照，我認為華頓是領袖，他做了很好的工作。」

佩林卡還透露，華頓時常與他和「魔術」強森（Magic Johnson）就比賽、球員搭配等問題交換意見，「我們保持著一致的步調，每天都會就陣容情況和提升球隊想法做溝通，他喜歡時不時和我們交換意見，但我們的哲學是永遠讓他對先發陣容、時間分配和替補球員做決定，和他談論籃球感覺總是很好，因為強森、華頓和我都曾是高水平的球員，我們有很多籃球對話，他做得很好。」

湖人詹姆斯
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