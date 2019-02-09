NBA／斷跟腱下季恐報銷 沃爾：看衰讓我更有動力

2019-02-09 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



沃爾穿著保護靴與行動輪椅現身巫師主場。 美聯社 分享 facebook

巫師隊明星後衛沃爾（John Wall）禍不單行，年初腳踝動刀後，又在家中跌倒導致左腳跟腱斷裂，2019-2020年球季可能報銷。對於外界的「看衰」，沃爾化為動力，坦言自己過去很長時間帶傷拚戰，或許是藉此機會讓自己傷病痊癒，以健康身體重新回場上。

沃爾年初動刀移除左腳踝骨刺，在後續手術治療感染問題時又發現跟腱斷裂，估計至少得花11至15個月才能復出，「我當時知道自己有些感染，知道不大對勁，我的確有滑倒，但我不認為滑倒是最大主因，因為疼痛並未加劇。」

沃爾坦言當下聽到診斷時很難接受，但自己念頭一轉，與其等到傷癒4、5個月，準備重返球場時發生此事，倒不如現在發生來得好，「我猜神或許想告訴我什麼，好好靜下來，讓你的身體完全康復。」

從上季起，沃爾就先後經歷左膝動刀，本季則因腳跟腫脹和疼痛時不時掛傷號，場均20.7分、8.7助攻，負傷拚戰令他身心疲憊，「我生涯都有傷在身，相信聯盟也有很多人跟我一樣。如果不是太嚴重我都還想打，但傷勢卻總是接連不斷。」

跟腱傷勢對於沃爾的敏捷和速度多大影響，目前仍是未知，但28歲的明星後衛沒有被傷痛打敗，「那些看衰我，直呼『你沒辦法找回過往身手』的話，反而會讓我更有動力。」