親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
中職薪水演進
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

長榮能華航不能？鄭文燦：若聽我的就不會有這次罷工

華航罷工今協商 交通部政次：不能協商完公司就垮了

運動筆記2018跑步大調查 報名費越來越貴跑者最賭爛！2018跑步大調查 近5成跑者參賽場次比去年多！
健行筆記楓紅林道 & 柔美草原的完美呈現～～ 奇萊．南華！【調查】2018健行大調查－系列四／山友心聲篇
NBA焦點對決- D'Angelo Russell vs. Lauri Markkanen (2月9日)焦點球員- Blake Griffin (2月9日)

NBA／佐蒙德雙廿領軍 活塞賞尼克15連敗

2019-02-09 11:28聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

佐蒙德（右）攻下29分、20籃板的「雙廿」演出，搭配葛里芬的26分，助活塞輕鬆贏...
佐蒙德（右）攻下29分、20籃板的「雙廿」演出，搭配葛里芬的26分，助活塞輕鬆贏球。 美聯社
分享

底特律活塞今天在主場迎戰紐約尼克隊，靠著佐蒙德（Andre Drummond）攻下29分、20籃板的「雙廿」演出，加上葛里芬（Blake Griffin）、傑克森（Reggie Jackson）也分別挹注26和20分，最終就以120：103輕鬆擊敗對手，收下3連勝，尼克則苦吞15連敗。

活塞此役迎戰近況不佳的尼克隊，首節靠著佐蒙德單節獨拿14分，傑克森11分領軍，率隊打出41：22的猛攻，一路壓著對手打，而尼克第一節的攻勢幾乎只集中在史密斯（Dennis Smith Jr.）身上，他個人單節得到10分。

次節尼克試圖振作，半場打完將分差縮小至9分差，三節打完再追到84：89、5分落後。不過決勝節尼克進攻又出現狀況，單節僅拿下19分，只能眼看活塞在佐德蒙繼續發威下領軍，加上板凳球員也有所貢獻，最終揚長而去收下勝利。

佐蒙德攻下本季得分新高的29分、20籃板，加上葛里芬、傑克森，3人合力攻下75分；尼克團隊只有4人得分突破雙位數，其中以史密斯31分最佳，喬丹（DeAndre Jordan）14分、11籃板次之，而尼克難看的連敗紀錄仍繼續下去，過去他們曾吞下過20連敗和16連敗，只要再吞下一場敗仗，將追平隊史第二長的連敗紀錄。

尼克活塞
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

戴維斯賣我蝴蝶效應 鵜鶘激化東區軍備競賽

2019-02-09 08:33

NBA／評東區補強 詹姆斯：他們不用再過我這關

2019-02-09 08:26

NBA／76人4巨頭首戰碎金塊 瑞迪克神射搶風采

2019-02-09 11:02

NBA／前進費城共組4巨頭 哈里斯發願長留76人

2019-02-09 10:45

NBA／厄文曾口頭承諾續約 綠衫軍總管稱像訂婚

2019-02-09 10:18

NBA／笑談FA謠言 柯爾：我們是肥皂劇演員

2019-02-09 09:27

NBA／朗多絕殺老東家 詹皇：故事書才有的結局

2019-02-09 08:30

NBA／感謝為曼菲斯付出 灰熊將退役小加索33號

2019-02-09 08:11

巫師、公牛、鵜鶘 季中交易各自盤算

2019-02-08 14:00

「新春賀歲」 2019NBA春節轉播表

2019-02-01 18:30

NBA／巫師新同學首秀就轟30分 騎士勒夫復出無用

2019-02-09 12:00

NBA／太陽買斷恢復自由身 艾靈頓接近簽約活塞

2019-02-09 11:36

NBA／詹皇明星賽玩交易 主角西蒙斯虧「沃神」

2019-02-08 14:40

NBA／交易截止 東區拚大進補、西區著眼減薪

2019-02-08 11:21

NBA／戴維斯交易難產 預期為鵜鶘出賽剩餘球季

2019-02-08 10:17

NBA／明星賽選秀出爐 詹皇、字母哥加碼交易

2019-02-08 09:32

NBA／季中交易大限 小型球員異動狀態一覽

2019-02-08 09:15

NBA／沒搶到戴維斯 湖人仍送走畢斯利、祖巴茲

2019-02-08 08:55

NBA／鵜鶘公鹿達成交易 米羅蒂奇聯手字母哥

2019-02-08 08:40

NBA／76人放棄選秀狀元 佛爾茲轉戰奧蘭多

2019-02-08 08:31

NBA／灰熊暴龍達成交易 小加索合體雷納德

2019-02-08 08:17

NBA／爵士交易報價灰熊 傳柯利不願效力鹽湖城

2019-02-07 23:50

NBA／馬刺欲交易加索 合約金額恐成阻礙

2019-02-07 23:45

NBA／明星賽選秀直播 字母哥：首輪可能選柯瑞

2019-02-07 23:40

NBA／杜蘭特不滿媒體斷章取義 柯瑞聲援力挺

2019-02-07 23:32

NBA／巴恩斯比賽中遭交易 詹姆斯發文聲援

2019-02-07 23:28

NBA／湖人鵜鶘難成共識 戴維斯交易案可能破局

2019-02-07 23:25

NBA／富比世評比球隊價值 紐約尼克4連霸

2019-02-07 13:51

NBA／打到一半被交易 獨行俠送巴恩斯到國王

2019-02-07 12:55

NBA／太陽、熱火交易 互換高薪低就球員

2019-02-07 12:15

NBA／火箭三方交易減薪資 薛姆波特轉戰休士頓

2019-02-07 12:00

NBA／巫師公牛達成交易 波特換帕克、波提斯

2019-02-07 11:48

NBA／活塞、公鹿啟動交易 強森、梅克互換東家

2019-02-07 09:40

突破新秀牆？ 爵士米契爾的光輝一月

2019-02-07 09:30

76人籌組黃金先發 快艇著眼未來大膽出清

2019-02-07 09:01

季中交易大限不缺席 熱火、太陽互換爛約分析

2019-02-07 07:00

NBA／三分球大賽 德國佬拚柯瑞兄弟

2019-02-06 21:21

NBA／心向湖人？戴維斯也考慮去快艇

2019-02-06 15:12

NBA／鵜鶘大開口 傳湖人退出戴維斯爭奪戰

2019-02-06 15:09
看更多

熱門文章

NBA／詹皇明星賽玩交易 主角西蒙斯虧「沃神」

2019-02-08 14:40

NBA／評東區補強 詹姆斯：他們不用再過我這關

2019-02-09 08:26

NBA／笑談FA謠言 柯爾：我們是肥皂劇演員

2019-02-09 09:27

戴維斯賣我蝴蝶效應 鵜鶘激化東區軍備競賽

2019-02-09 08:33

巫師、公牛、鵜鶘 季中交易各自盤算

2019-02-08 14:00

NBA／交易截止 東區拚大進補、西區著眼減薪

2019-02-08 11:21

NBA／朗多絕殺老東家 詹皇：故事書才有的結局

2019-02-09 08:30

NBA／76人4巨頭首戰碎金塊 瑞迪克神射搶風采

2019-02-09 11:02

NBA／感謝為曼菲斯付出 灰熊將退役小加索33號

2019-02-09 08:11

NBA／前進費城共組4巨頭 哈里斯發願長留76人

2019-02-09 10:45

MLB／不動游擊林多受傷 官網點名張育成替補

2019-02-09 08:27

棒球／稻葉打探12強總教練 洪總：沒人只好出面

2019-02-08 14:57

NBA／太陽買斷恢復自由身 艾靈頓接近簽約活塞

2019-02-09 11:36

NBA／厄文曾口頭承諾續約 綠衫軍總管稱像訂婚

2019-02-09 10:18

MLB／建仔因跑壘受傷 工會提國聯DH制被打槍

2019-02-09 10:55

NBA／巫師新同學首秀就轟30分 騎士勒夫復出無用

2019-02-09 12:00

MLB／首位黑人總教練 傳奇球星羅賓遜過世

2019-02-08 14:11

台日交流賽／猿首戰翁瑋均先發 羅德陳冠宇中繼上陣

2019-02-08 22:58

中職／獅隊最多「豬」隊友 陳鏞基喊扮豬吃老虎

2019-02-09 00:00

英超／飛機墜毀驟逝 球星沙拉遺體尋獲

2019-02-08 13:18

中職／豬世代本命年！悍將王正棠喊站穩一軍

2019-02-09 00:00

中職／獅「小豬」燃鬥魂！陳重羽要至少打滿6年

2019-02-09 00:00

超級盃打賭輸了 加州州長穿布雷迪球衣做公益

2019-02-08 15:00

2018跑步大調查 報名費越來越貴跑者最賭爛！

2019-02-09 10:00

NBA／佐蒙德雙廿領軍 活塞賞尼克15連敗

2019-02-09 11:28

2018跑步大調查 近5成跑者參賽場次比去年多！

2019-02-08 16:00

趁過年追起來！這些跑步好片你看過了嗎？

2019-02-08 15:30

MLB／巨人與哈波會面 波西期待並肩作戰

2019-02-09 11:21

MLB／夢幻棒球預測 大谷第120、陳偉殷第482

2019-02-09 11:51

2018跑步大調查 80%跑者受傷以膝蓋最大宗

2019-02-08 14:49

日職／新賽季準備足 陳冠宇：把其它外國人擠掉

2019-02-09 11:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top