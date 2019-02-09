NBA／佐蒙德雙廿領軍 活塞賞尼克15連敗

2019-02-09 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



佐蒙德（右）攻下29分、20籃板的「雙廿」演出，搭配葛里芬的26分，助活塞輕鬆贏球。 美聯社 分享 facebook

底特律活塞今天在主場迎戰紐約尼克隊，靠著佐蒙德（Andre Drummond）攻下29分、20籃板的「雙廿」演出，加上葛里芬（Blake Griffin）、傑克森（Reggie Jackson）也分別挹注26和20分，最終就以120：103輕鬆擊敗對手，收下3連勝，尼克則苦吞15連敗。

活塞此役迎戰近況不佳的尼克隊，首節靠著佐蒙德單節獨拿14分，傑克森11分領軍，率隊打出41：22的猛攻，一路壓著對手打，而尼克第一節的攻勢幾乎只集中在史密斯（Dennis Smith Jr.）身上，他個人單節得到10分。

次節尼克試圖振作，半場打完將分差縮小至9分差，三節打完再追到84：89、5分落後。不過決勝節尼克進攻又出現狀況，單節僅拿下19分，只能眼看活塞在佐德蒙繼續發威下領軍，加上板凳球員也有所貢獻，最終揚長而去收下勝利。

佐蒙德攻下本季得分新高的29分、20籃板，加上葛里芬、傑克森，3人合力攻下75分；尼克團隊只有4人得分突破雙位數，其中以史密斯31分最佳，喬丹（DeAndre Jordan）14分、11籃板次之，而尼克難看的連敗紀錄仍繼續下去，過去他們曾吞下過20連敗和16連敗，只要再吞下一場敗仗，將追平隊史第二長的連敗紀錄。