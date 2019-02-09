NBA／76人4巨頭首戰碎金塊 瑞迪克神射搶風采

2019-02-09 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



76人透過交易獲得哈里斯(左)組成四巨頭，不過合體後首戰得分最高的，卻是投進6記三分球的瑞迪克(右)的34分。 美聯社 分享 facebook

半場結束前遭金塊隊化解16分的落後追平比數，76人隊易籃後找回專注，靠著瑞迪克（JJ Redick）三分球7投中6，攻下全場最高的34分，外帶籃板、助攻各3，先發5人得分都突破雙位數，最終以117：110驚險擊敗金塊，中止2連敗。

76人在季中大限前發動交易得到哈里斯（Tobias Harris），期望與巴特勒（Jimmy Butler）、安比德（Joel Embiid）和西蒙斯（Ben Simmons）共組4巨頭。在交易大限截止後首戰，76人此役碰上近期受到傷兵困擾的金塊，次節前段進攻端發揮順暢，第二節還剩5分多鐘，76人還握有雙位數領先，卻讓金塊打出22：6攻勢追平戰局。

易籃後76人幾乎都保有領先局面，不過金塊一路緊咬，也讓76人始終無法拉開領先分差。決勝節最後4分鐘雙方仍戰成平手，76人靠著哈里斯、安比德、巴特勒攜手連得6分，加上讀秒階段巴特勒4罰俱中，替球隊鎖住勝利，最終以7分差在主場收下勝利。

76人此役先發5人得分都突破雙位數，其中瑞迪克全場15投11中，其中三分球7投6中，繳出全場最高的34分，巴特勒22分、7籃板、5助攻、3抄截，安比德15分、12籃板「雙十」表現，哈里斯轉隊後首戰也有14分、8籃板，西蒙斯則也有12分、4籃板、6助攻演出。

「我今天晚上與隊友有很好的溝通。」賽後瑞迪克說，而他被問到此役投籃命中率高達7成33，他說：「今天球摸起來很舒服，以前我在場上需要自己找空間，但今天隊友幫我製造出許多空間，讓我有更多舒服的出手機會。」而苦吞3連敗的金塊今天以約柯奇（Nikola Jokic）27分、10籃板、10助攻「大三元」表現最佳，穆雷（Jamal Murray）23分次之。