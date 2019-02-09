NBA／評東區補強 詹姆斯：他們不用再過我這關

2019-02-09 08:26 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



詹姆斯（左）對於今年76人、公鹿及暴龍隊等東區球隊在交易大限前的補強結果表示贊同。 美聯社 分享 facebook

NBA交易大限日前截止，不少球隊紛紛進行補強，本季首度轉戰西區戰場的湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）對於今年76人、公鹿及暴龍隊等東區球隊在交易大限前的補強結果表示贊同，認為許多球隊都有挑戰問鼎總冠軍的機會。

「東區的幾支頂級球隊他們在全力出擊，全力爭奪問鼎總冠軍的機會。」詹姆斯談到東區強隊的交易補強時說，「現在暴龍正在努力，公鹿會為此而戰，76人、塞爾蒂克也都相信能夠做到，因為他們都知道不再需要通過騎士隊這關了。現在東區的每支球隊都認為有機會進入總冠軍賽，因為他們不需要再通過我這關了。」

過去15年球季，詹姆斯都待在東區，連8季帶領球隊闖進總冠軍賽，也摧毀了東區其他球隊爭冠希望，不過上個球季在騎士與勇士爭冠失利後，詹姆斯決定再度與騎士分手，離開東區前往洛杉磯，生涯首度轉往西區戰場，披上紫金戰袍，不過本季詹姆斯受到傷勢困擾，球隊也在他受傷時表現掙扎，目前暫時排名西區第10名。