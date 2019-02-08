親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
中職薪水演進
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

蔡英文鎮瀾宮發紅包 55歲期貨男嗆聲被警察抬走

為私利？桃機旅客急改票 批機師春節罷工太惡霸

運動筆記賽事心得／府城拜年馬 比朕吸飽還難跑 2018跑步大調查 最愛跑鞋、跑服及穿戴式裝置
健行筆記【調查】2018健行大調查－系列四／山友心聲篇合歡越嶺舊道昆陽武嶺段~台14甲線的平行空間
NBA今日十大好球 (2月7日)今日最佳好球- Luka Doncic (2月7日)

NBA／交易截止 東區拚大進補、西區著眼減薪

2019-02-08 11:21中央社 台北8日綜合報導

交易大限後最大咖的就是暴龍換來小加索，也是此次季中交易縮影--東區球隊向西區搶人...
交易大限後最大咖的就是暴龍換來小加索，也是此次季中交易縮影--東區球隊向西區搶人才爭逐冠軍，西區球隊則多致力縮減薪資壓力。 美聯社
分享

NBA本季交易截止日到期，備受矚目的紐奧良鵜鶘隊大前鋒戴維斯文風不動，東區列強全力補強，目前戰績領先的密爾瓦基公鹿、多倫多暴龍與費城76人隊都有收穫，讓東區競爭更激烈；反觀送出不少明星球員的西區球隊，則大多數著眼於釋放薪資空間，要未季後的自由市場囤積籌碼。

本季NBA的交易截止日在台北時間8日凌晨4時，當大家都把焦點擺在戴維斯（Anthony Davis）身上時，東區列強悄悄進擊；目前全聯盟戰績第一的公鹿隊從鵜鶘隊換來大前鋒米羅蒂奇（Nikola Mirotic），強化板凳深度與外線能力。

暴龍隊也以中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）、後衛萊特（Delon Wright）和邁爾斯（C.J. Miles）與一個第2輪選秀權從曼斐斯灰熊隊換來明星中鋒小加索（Marc Gasol），展現問鼎冠軍的雄心。

東區排名第5的費城76人隊在6日就與洛杉磯快艇隊達成一筆包含7名球員的交易，其中的主菜就是哈里斯（Tobias Harris），讓76人隊的先發陣容更完整。

在今天交易截止日前完成的還包括了76人隊將去年選秀狀元弗爾茲（Markelle Fultz）、首輪、次輪選秀權各一個送到奧蘭多魔術隊，換來西蒙斯（Jonathon Simmons）；換不到戴維斯的洛杉磯湖人隊也與同城兄弟快艇隊達成交易，以前鋒畢斯利（Michael Beasley）與潛力中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）換來前鋒穆斯卡拉（Mike Muscala）。

此外，快艇隊持續釋放薪資空間，以後衛布萊德利（Avery Bradley）向灰熊隊換來天普（Garret Temple）與大前鋒格林（JaMychal Green）；華盛頓巫師隊持續大清倉，用前鋒小波特（Otto Porter Jr.）向芝加哥公牛隊換來前鋒帕克（Jabari Parker）、波提斯（Bobby Portis）與一支第2輪選秀權。

林書豪最終還是留在老鷹隊，要繼續為自己下一張合約努力。 路透
林書豪最終還是留在老鷹隊，要繼續為自己下一張合約努力。 路透
分享

原本被視為會在交易市場上大展身手的亞特蘭大老鷹隊則只與灰熊隊做了一筆小交易，並收進波士頓塞爾提克隊後衛柏德（Jabari Bird），但隨即揮棄。原本預期會被交易的台裔後衛林書豪則沒有動靜，暫時仍續留老鷹隊。

76人選秀快艇
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

NBA／明星賽選秀出爐 詹皇、字母哥加碼交易

2019-02-08 09:32

NBA／灰熊暴龍達成交易 小加索合體雷納德

2019-02-08 08:17

NBA／戴維斯交易難產 預期為鵜鶘出賽剩餘球季

2019-02-08 10:17

NBA／76人放棄選秀狀元 佛爾茲轉戰奧蘭多

2019-02-08 08:31

NBA／鵜鶘公鹿達成交易 米羅蒂奇聯手字母哥

2019-02-08 08:40

季中交易大限不缺席 熱火、太陽互換爛約分析

2019-02-07 07:00

NBA／季中交易大限 小型球員異動狀態一覽

2019-02-08 09:15

NBA／沒搶到戴維斯 湖人仍送走畢斯利、祖巴茲

2019-02-08 08:55

「新春賀歲」 2019NBA春節轉播表

2019-02-01 18:30

NBA／爵士交易報價灰熊 傳柯利不願效力鹽湖城

2019-02-07 23:50

NBA／馬刺欲交易加索 合約金額恐成阻礙

2019-02-07 23:45

NBA／明星賽選秀直播 字母哥：首輪可能選柯瑞

2019-02-07 23:40

NBA／杜蘭特不滿媒體斷章取義 柯瑞聲援力挺

2019-02-07 23:32

NBA／巴恩斯比賽中遭交易 詹姆斯發文聲援

2019-02-07 23:28

NBA／湖人鵜鶘難成共識 戴維斯交易案可能破局

2019-02-07 23:25

NBA／今日戰績表　哈登連28場30+火箭輕取國王

2019-02-07 14:02

NBA／富比世評比球隊價值 紐約尼克4連霸

2019-02-07 13:51

NBA／打到一半被交易 獨行俠送巴恩斯到國王

2019-02-07 12:55

NBA／太陽、熱火交易 互換高薪低就球員

2019-02-07 12:15

NBA／火箭三方交易減薪資 薛姆波特轉戰休士頓

2019-02-07 12:00

NBA／巫師公牛達成交易 波特換帕克、波提斯

2019-02-07 11:48

NBA／活塞、公鹿啟動交易 強森、梅克互換東家

2019-02-07 09:40

突破新秀牆？ 爵士米契爾的光輝一月

2019-02-07 09:30

76人籌組黃金先發 快艇著眼未來大膽出清

2019-02-07 09:01

NBA／三分球大賽 德國佬拚柯瑞兄弟

2019-02-06 21:21

NBA／心向湖人？戴維斯也考慮去快艇

2019-02-06 15:12

NBA／鵜鶘大開口 傳湖人退出戴維斯爭奪戰

2019-02-06 15:09

NBA／灌籃大賽名單出爐 史密斯再度挑戰冠軍

2019-02-06 10:49

NBA／三分球大賽名單 柯瑞兄弟鬩牆受矚目

2019-02-06 10:40

NBA／技巧挑戰賽名單出爐 唐西奇、楊恩挑戰前輩

2019-02-06 10:15

NBA／詹姆斯最年輕32000分 超越布萊恩紀錄

2019-02-06 09:56

NBA／沃爾接受左腳跟腱手術 預計休兵一年

2019-02-06 09:14

NBA／波許1號球衣將退役 熱火隊史第6人

2019-02-06 08:56

NBA／愛國者再奪冠 柯爾笑稱：同一隊一直贏很無趣

2019-02-06 08:54

NBA／近30戰平均破40 哈登：沒什麼能阻止我

2019-02-06 08:53

NBA／小加索、柯利拆夥？ 灰熊尋求交易可能

2019-02-06 07:17

NBA／羅素離湖人 可供年輕球員借鏡

2019-02-05 18:51

NBA／交易傳言、傷兵壓力 湖人前進季後賽有「未爆火種」

2019-02-05 18:51

NBA／鮑爾被交易？ 球爸：拜託千萬別到紐奧良

2019-02-05 12:07
看更多

熱門文章

NBA／明星賽選秀出爐 詹皇、字母哥加碼交易

2019-02-08 09:32

NBA／打到一半被交易 獨行俠送巴恩斯到國王

2019-02-07 12:55

NBA／巴恩斯比賽中遭交易 詹姆斯發文聲援

2019-02-07 23:28

NBA／沒搶到戴維斯 湖人仍送走畢斯利、祖巴茲

2019-02-08 08:55

NBA／灰熊暴龍達成交易 小加索合體雷納德

2019-02-08 08:17

NBA／杜蘭特不滿媒體斷章取義 柯瑞聲援力挺

2019-02-07 23:32

NBA／明星賽選秀直播 字母哥：首輪可能選柯瑞

2019-02-07 23:40

NBA／76人放棄選秀狀元 佛爾茲轉戰奧蘭多

2019-02-08 08:31

NBA／林書豪僅4分 老鷹只打半場好球不敵暴龍

2019-02-08 10:57

NBA／季中交易大限 小型球員異動狀態一覽

2019-02-08 09:15

NBA／鵜鶘公鹿達成交易 米羅蒂奇聯手字母哥

2019-02-08 08:40

NBA／太陽、熱火交易 互換高薪低就球員

2019-02-07 12:15

NBA／湖人鵜鶘難成共識 戴維斯交易案可能破局

2019-02-07 23:25

NBA／馬刺欲交易加索 合約金額恐成阻礙

2019-02-07 23:45

NBA／爵士交易報價灰熊 傳柯利不願效力鹽湖城

2019-02-07 23:50

NBA／戴維斯交易難產 預期為鵜鶘出賽剩餘球季

2019-02-08 10:17

NBA／富比世評比球隊價值 紐約尼克4連霸

2019-02-07 13:51

NBA／已非交易選項 專家不看好老鷹買斷林書豪

2019-02-08 11:50

日職／「大王」新挑戰 得打出成績配高薪

2019-02-08 00:00

交易截止乏人問津 林書豪打出沉悶內容

2019-02-08 11:25

中職／大王旅日圓夢留障礙 五大紀錄難超越

2019-02-08 00:00

日職／央聯六隊戰力落差大 看好廣島與巨人爭霸

2019-02-08 07:00

日職／本季台味「10」足 領頭「陽」盼搶回先發

2019-02-08 00:00

NBA／交易截止 東區拚大進補、西區著眼減薪

2019-02-08 11:21

NBA／今日戰績表　哈登連28場30+火箭輕取國王

2019-02-07 14:02

中職／石垣島行遇華航罷工 猿行程暫未受影響

2019-02-08 09:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top