NBA／三分球大賽 德國佬拚柯瑞兄弟

2019-02-06 21:21 世界日報 體育新聞組／綜合報導



40歲老將諾維威茲基第6次參加三分球大賽。 歐新社 分享 facebook

NBA官方公布全明星周的三分球大賽名單，柯瑞（Stephen Curry & Seth Curry）兄弟鬩牆的戲碼無疑是今年賽事最大焦點，而老將諾威茲基（Dirk Nowitzki）的參與也同樣吸引目光。

除了柯瑞、小柯瑞和諾威茲基之外，其餘名單陣容如下：布克（Devin Booker）、沃克（Kemba Walker）、米道頓（Khris Middleton）、里拉德（Damian Lillard）、格林（Danny Green）、希爾德（Buddy Hield）、哈里斯（Joe Harris）。

柯瑞是第6次參加三分球大賽，他曾在2015年奪下冠軍，不過隔年尋求衛冕時卻不敵隊友湯普森（Klay Thompson）。而小柯瑞本季三分球命中率高達48.5%，居聯盟之冠，兩兄弟在夏洛特進行三分球對決，對柯瑞家族而言可謂意義非凡。

40歲老將諾維威茲基也是第6次參賽，他也是史上身高最高的三分球大賽冠軍。去年奪下冠軍的布克，今年則是要力拚衛冕。格林是生涯首度參加三分球大賽，他的表現也將令人注目。除了格林外，哈里斯和希爾德都是首度參賽。

里拉德、沃克和米道頓過去都參加過三分球大賽，沃克是黃蜂隊史第3位參賽的球員，而里拉德則是信心滿滿表示，他將會擊敗柯瑞兄弟。