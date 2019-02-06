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NBA／鵜鶘大開口 傳湖人退出戴維斯爭奪戰

2019-02-06 15:09中央社 洛杉磯5日綜合外電報導

鵜鶘「一哥」戴維斯（Anthony Davis）。法新社
鵜鶘「一哥」戴維斯（Anthony Davis）。法新社
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「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）今天報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人已經退出紐奧良鵜鶘球星戴維斯的交易談判，因為湖人球團抱怨鵜鶘提出「令人無法接受」的要求。

報導指出，湖人為了得到戴維斯（Anthony Davis），不惜將陣中多名球員和選秀權放到談判桌上，但目前湖人已經「退出」跟鵜鶘的談判。

戴維斯本月稍早宣布希望轉隊，據傳他想加入湖人與超級球星詹姆斯（LeBron James）並肩作戰。

洛時今天引述一位瞭解談判過程的知情人士指出，跟鵜鶘的談判讓湖人球團越來越感到沮喪後，目前他們已經退出談判。

報導提到，湖人隊的籃球營運總裁魔術強森（Magic Johnson）告知鵜鶘總經理鄧普斯（Dell Demps），湖人球團已給出最好且是最終的報價，不會再有任何加碼了。

據傳湖人的報價包括陣中球員波爾（Lonzo Ball）、庫茲馬（Kyle Kuzma）、殷格拉姆（Brandon Ingram）、哈特（Josh Hart）、祖巴茲（Ivica Zubac）和卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope），以及2個首輪選秀權。

然而，鵜鶘隊獅子大開口要求6至8個選秀權。

報導還引述一位知悉談判過程的消息人士指出：「他們想要的越來越多。」

「我們端不出更多牛肉了…他們想要的越多，情況就變得越誇張且越不切實際。」

湖人鵜鶘戴維斯
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