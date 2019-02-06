NBA／心向湖人？戴維斯也考慮去快艇

2019-02-06 15:12 世界日報 編譯組／綜合報導



據了解戴維斯除了湖人、尼克以及公鹿外，也考慮前往快艇。 美聯社 分享 facebook

交易截止日在即，至4日止，紐澳良鵜鶘隊（New Orleans Pelicans）戴維斯（Anthony Davis）有意考慮加盟有四支球隊，除洛杉磯湖人、紐約尼克、密爾瓦基雄鹿隊（Milwaukee Bucks）外，洛杉磯快艇隊也是其中之一。

眾所周知，快艇隊在賽季後握有薪資空間，希望吸收備受矚目的自由球員。根據ESPN的Andrian Wojnarowski說法，相較其他球員，他們對鵜鶘隊更具吸引力，但目前快艇並未向戴維斯提出薪資報價。

若他們達成協議，快艇隊會有一群極具發展潛力的年輕運動員，包括20歲的後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、21歲羅賓森（Jerome Robinson）、25歲哈雷爾（Montrezl Harrell），與26歲、1480萬元合約即將到期的哈里斯（Tobias Harris）。

擁有NBA最佳戰績的雄鹿隊，可替戴維斯提供與MVP候選人，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）並肩作戰機會。

一些網站資訊也披露，湖人隊提出更新、更有力的報價，他們似乎準備交易兩名以上年輕核心球員，一些老將與兩個首輪選秀權以換取戴維斯。

3月11日年滿26歲的戴維斯，本賽季場均得分29.3分，13.3個籃板。最近與快艇隊比賽中，得到46分和16個籃板。