羅素離湖人 可供年輕球員借鏡

2019-02-05 18:51 世界日報 編譯組／綜合報導



湖人隊交易傳言紛擾的此時，甫被選入全明星球員的布魯克林籃網隊羅素（DAngelo Russell）走過的道路，可能成為其他年輕湖人隊成員未來借鏡。

湖人隊英格倫（Ingram）稱讚羅素入選全明星，「這是個了不起的成就」。他說，「看到了社交媒體上有關羅素的負面評論，看他完全走過這一切，看到他只專注在比賽，成為球隊最佳成員之一，非常恭喜他。」

曾經被魔術師譽為明日巨星的羅素，湖人隊2015年以第二順位網羅他，也是湖人隊選擇英格倫的前一年。

然羅素與湖人隊的緣分卻並不深，在歷經布萊恩特（Kobe Bryant）最後一季又一年的慘淡後，湖人隊有意推遲年輕球員發展，在球隊的兩個賽季，他並未讓湖人隊相信他可能為未來的控球後衛，2017年6月，他被交易至布魯克林籃網隊。

在那之後一年半時間，湖人隊為保留簽下天王球員需要的薪資空間，釋出不少年輕球員。

如今，為了交易六次入選全明星的戴維斯（Anthony Davis），新一批年輕球員鮑爾、英格倫、庫茲瑪（Kyle Kuzma）與祖巴茲（Ivica Zubac），都成了湖人隊交易的傳言對象。

英格倫坦言，他們並不會談論這個話題，該發生的總會發生，「我們只能控制我們能控制的東西。」對他而言，羅素走過的路，可成為一種經驗過程，但他也可能看到其他隊友離開。