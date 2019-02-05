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交易傳言、傷兵壓力 湖人前進季後賽有「未爆火種」

2019-02-05 18:51世界日報 編譯組／綜合報導

這陣子來，湖人隊交易傳聞不斷，包括詹姆斯（LeBron James）等傷兵球員情況並不穩定，這些「未爆火種」使湖人隊再被外界抱持能否進入季後賽的質疑。

湖人隊2日輸給金州勇士隊並不令人意外，特別是詹姆斯在復出上場後，因痠痛休息，但更值得注意的是，湖人隊總教頭華頓（Luke Walton），批評老將麥基（JaVale McGee）與畢斯利（Michael Beasley）打法過於自私引爆爭議。這些可能的問題，都會讓湖人隊季後賽遭受困擾。

首先，湖人隊在沒有詹姆斯的情況下掙扎，當他無法上場時，球隊戰績6勝12敗。鮑爾腳踝傷勢，也讓球隊失去平衡。

詹姆斯腹股溝受傷是不可預測性，雖然華頓2日在賽前與詹姆斯討論過這個問題，直到開賽最後一分鐘，才確認他會缺賽。

傷兵憂慮還未平息，交易謠言卻從未間斷。球員們在整個夏天經歷了一些事情，從報導稱湖人隊有意網羅雷納德（Kawhi Leonard），但當前則是與鵜鶘對交易戴維斯的（Anthony Davis）的可能性更為明顯。

至於拿到檯面上與鵜鶘談判的，則包括英格倫（Ingram）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）、鮑爾（Ball）、祖巴茲（Ivica Zubac）、朗度（Rajon Rondo）與畢斯利（Michael Beasley）。

不僅如此，年齡較大的球員中，許多人與球隊簽下一年合同，加上聯盟近半人才將成為自由球員，這也意味年輕球員在NBA市場脫穎而出的不可預測性。

其中，朗度是交易市場的老將，他表示，至今二年級與三年級年輕球員的能力都很好，「他們知道他們會在NBA找到一分工作，不管他們在哪裡，他們在聯盟中學習交易談判，每年都會參與，也明白這是業務的一部分。」

目前湖人隊在西部排名第十，然各種預測對該球隊的數字都不有利，統計網站FiveThirtyEight將他們勝率定在15%，ESPN 15.6%，隨著壓力增加，湖人隊排名也出現問題。

湖人詹姆斯鵜鶘
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