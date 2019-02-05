NBA／連球哥都不要了 湖人向鵜鶘提要換戴維斯

2019-02-05 09:41 聯合新聞網 綜合報導



湖人已向鵜胡提出交易戴維斯(左)。 美聯社 分享 facebook

ESPN今天報導，據內部人士消息指出，湖人隊主席魔術強森於(Magic Johnson)美國時間周一，已經對鵜鶘提出交易戴維斯(Anthony Davis)的報價，為能順利達成這批交易，避免被別隊搶走，傳出湖人提出可能用「球哥」鮑爾(Lonzo Ball)、英格倫(Brandon Ingram)或庫茲瑪(Kyle Kuzma)等人在內的多名目前陣中主力年輕球員和選秀權，等於已是不惜一切要換來戴維斯。

消息人士指出，魔術強森和鵜鶘隊總經理鄧普斯(Dell Demps)進行了多次對話。湖人不惜把培養的年輕球員送出，包括曾被吹捧的「球哥」鮑爾，就是要讓詹姆斯(LeBron James)與戴維斯兩人合作。

雖湖人隊報價，並未獲得證實，但湖人會盡量滿足鵜鶘的要求，期望在交易大限前拍板定案。戴維斯日前已表態希望被交易，也傳出他傾向於轉至湖人，鵜鶘是否順手推舟，是今年交易大限最受關注的事。

消息人士也稱包括公鹿與快艇等一些隊伍也有意願交易，但這些團隊尚未提供報價。同時消息還指稱，該名單不包括塞爾蒂克，因厄文(Kyrie Irving)的因素。而湖人會持續與鵜鶘進行談判。